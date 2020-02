Juan Guaidó: “La FAES es el único cuerpo armado legal que le queda a Maduro”

Caracas/ Foto: @Presidencia_VE. Diputados de la Asamblea Nacional (AN) discutieron este jueves en el segundo punto del orden del día sobre la anarquía y violencia ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado. Los parlamentarios hicieron alusión a los hechos irregulares ocurridos en las últimas semanas en el país que han tenido como protagonistas procedimientos efectuados por funcionarios que responden a las órdenes del régimen. El presidente encargado, Juan Guaidó, afirmó que “Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) son el único cuerpo armado legal que le queda a Maduro”.

“No podemos normalizar la crisis. El problema con la FAES es que es el único cuerpo legal que le queda a Maduro, por eso lo alimentan, lo financian y se hacen los locos con lo que ocurre en cada uno de los espacios, se desmiembra la dictadura. Ayer detectaron un barco con drogas que salió de Punto Fijo. Es un régimen patrocinador del terrorismo”, dijo el mandatario nacional.











Guaidó, aseveró que el régimen lo único que hace es intentar sobrevivir un día más en el poder, y para intentar conseguirlo, están tomando una serie de medidas, sin embargo, precisó que la única manera de corregir la situación es a través de la recuperación del monopolio de las armas. En ese sentido, realizó un nuevo llamado a la Fuerza Armada, para acabar con el FAES.

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, afirmó que la banda delincuencial liderada por alias “El Coqui” actúa con impunidad en la Cota 905 ya que es considerada por el régimen como una zona de paz.

“Hoy la ONU dijo que hay indicios de que en Venezuela las bandas delictivas se han infiltrado en el Estado a través del Cartel de los Soles. En lugar de evitar que ocurran hechos de violencia, los promueven. Caracas es la ciudad más violenta del mundo, pero cuando los parlamentarios están en la calle, el despliegue de seguridad es impresionante. Toda la represión del Estado está al servicio de la delincuencia. La comunidad internacional se está pronunciando en tal sentido. Vamos a seguir remitiendo estos hechos”, aseguró Solórzano.











Otras intervenciones

Asimismo, el parlamentario Omar González agregó que los últimos acontecimientos en Venezuela evidencian que el país se convirtió en un estado fallido por culpa del “socialismo del siglo XXVI”.

“El Estado ha perdido el control de la seguridad nacional y está a merced de la delincuencia, como está Somalia o Yémen. En las costas venezolanas los pescadores están sometidos por piratas del mar que actúan en Mochima o la Bahía de Pozuelo, tanques cargueros en lugar de llevar exportación están enviando droga. Si evaluamos la situación en otras regiones, está la masacre a los pemones, lo que pasa en el Zulia con la falta de electricidad, lo que ocurre en Bolívar con la minería ilegal o en todo el país con la falta de agua, de gas. Estamos ante un Estado fallido que no garantiza servicios públicos, estamos en presencia de la somalización de Venezuela. Es necesario que esta Asamblea Nacional apoye un control naval que impida que utilicen embarcaciones venezolanas para trasportar droga”, acotó.

Asimismo, la diputada Yajaira Forero, indicó que en la actualidad hay una anarquía dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, ya que carecen de la formación adecuada para realizar procedimientos y eso, a su juicio, se refleja en las actuaciones de los últimos días.

“Por eso hemos trabajado a través del Plan País en la reinstitucionalización de los cuerpos de seguridad. Las consecuencias se demuestran en las tres últimas semanas, y las víctimas son el pueblo venezolano. El enfrentamiento del Cicpc con el FAES para rescatar a un funcionario implicado en un delito, o que le disparen a un vehículo solo porque no acató una orden para que se detenga. No me quiero imaginar el infierno que vivieron las personas que se trasladaban de sus trabajos a sus hogares ayer en la autopista, no es correcto producir un tiroteo en medio de tantos civiles. Siguen allanando viviendas sin órdenes, también se roban los enseres y asesinan, violando Derechos Humanos a cualquier persona”, sentenció Forero.

