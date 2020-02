Juan Guaidó reiteró invitación de la CIDH a Venezuela, pese a la negativa del régimen

Caracas.- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó este viernes la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela, a pesar de la prohibición que hizo el régimen de Nicolás Maduro en horas de la mañana.

“Como Gobierno legítimo y siendo Venezuela miembro de la OEA y el sistema interamericano, ratificamos la invitación de la CIDH para realizar la visita a nuestro país, cumplir su agenda con las víctimas, ONGs y sociedad civil, y constatar la situación de DD. HH. en Venezuela”, escribió a través de su cuenta en la red social Twitter.











Más temprano, el régimen venezolano negó a través de un documento divulgado la autorización de visita de una delegación de la CIDH a Venezuela, tras argumentar que la nación sudamericana ya no forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Esta es la clarificante comunicación enviada a la CIDH el pasado 27 de enero. Venezuela no es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios no está autorizada”, publicó el canciller de Maduro, Jorge Arreaza mediante un tuit en el que se le anexó la misiva.

Como gobierno legítimo y siendo Venezuela miembro de la @OEA_oficial y el sistema interamericano, ratificamos la invitación a la @CIDH para realizar la visita a nuestro país, cumplir su agenda con las víctimas, ONGs y sociedad civil y constatar la situación de DDHH en Venezuela.







Esta es la clarificante comunicación enviada a la @CIDH el pasado #27Ene.

Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada. pic.twitter.com/M3J4z2NubY — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 31, 2020

