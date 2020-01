Juan Guaidó se reunió con el canciller de Austria para tratar crisis venezolana

Caracas/Foto portada: Prensa Juan Guaidó.- En el marco de la Agenda Internacional 2020, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este viernes con el canciller de Austria, Sebastian Kurz, con el fin de “coordinar y tomar las acciones necesarias para lograr una solución a la crisis venezolana”.

“Venezuela cuenta con el pueblo austriaco. Nuestro total agradecimiento por el apoyo”, escribió el líder de la oposición a través de su cuenta oficial de Twitter.

Kurz también usó la plataforma digital para agradecer a Guaidó por “una reunión inspiradora y un relato de primera mano de los desarrollos recientes” que vive Venezuela. “Puede contar con el apoyo de Austria en su lucha por elecciones presidenciales libres y justas para restaurar la democracia”, agregó.

El líder opositor estuvo el pasado lunes en Bogotá, Colombia, participando en la III Conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo, como parte de su Agenda Internacional 2020. Luego de eso, el martes, llegó a Londres, Inglaterra, y se reunió con el primer ministro del Reino Unido, Boris Jonhson.

También, llegó a Suiza para intervenir este 23 de enero como orador en el Foro Económico de Davos, donde pidió a los líderes mundiales no dejar a Venezuela por fuera en los planes que tienen para el futuro.

Thank you, @jguaido, for an inspiring meeting and a first-hand account of recent developments in #Venezuela. You can count on Austria’s support in your fight for free and fair presidential elections to restore #democracy. pic.twitter.com/dFnQWhxGFA

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 24, 2020