Juan Guaidó tras agresión en la AN: Emboscada no impedirá que cumplamos con nuestro mandato

Caracas.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, condenó los hechos de violencia que se registraron la mañana de este miércoles desde las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, donde colectivos afectos al oficialismo agredieron a diputados del Parlamento y a periodistas que acompañaban la caravana designada por la directiva de Juan Guaidó. “El atentado y la emboscada cobarde de militares y paramilitares contra los diputados en el Palacio Federal no impedirá que cumplamos nuestro mandato”, expresó.

Minutos después de que los parlamentarios se retiraran de los alrededores de la Asamblea Nacional, el también presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, escribió un mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter, en el que rechaza enérgicamente lo ocurrido en horas de la mañana, por lo que aseguró que la AN sesionaría pese a los hechos violentos registrados.











“Denunciamos la emboscada contra nuestros diputados de la Asamblea Nacional pero vamos a seguir insistiendo para utilizar las instalaciones del Parlamento Federal Legislativo”, dijo.

“Esto no es sostenible para la dictadura, echan por tierra la farsa de hace una semana, no fue que tomaron militarmente, sino que lanzaron una emboscada contra diputados, periodistas (…) Objetos contundentes, disparos, robaron, hay un atentado no contra los parlamentarios sino contra los venezolanos, contra los maestros, queda devela la dictadura por este atentado, es una dictadura brutal, salvaje”, dijo como parte de sus primeras palabras desde el anfiteatro de El Hatillo, donde se trasladaron los parlamentarios para llevar a cabo la sesión ordinaria de este miércoles.

Asimismo, Guaidó denunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “es cómplice de la emboscada a los parlamentarios, al vehículo en el que me traslado habitualmente”, al tiempo, cuestionó: “¿Quién perdió terreno? La dictadura queda develada, agrede a parlamentarios, a maestros, ya es predecible la dictadura, ya el día de ayer sabíamos lo que podían hacer”, sentenció.











