Juan Guaidó tras juramentarse: “Derrotamos contundentemente las pretensiones de la dictadura”

Caracas/Foto portada: @GregJaimes.- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció este domingo tras su juramentación como también presidente de la Asamblea Nacional (AN), y aseguró que este 5 de enero fueron derrotadas “contundentemente las pretensiones de la dictadura”, que desde tempranas horas de la mañana habrían dado la orden a cuerpos de seguridad del Estado de impedir el paso de los legisladores opositores al hemiciclo. El dirigente, además, anuncio la separación de su militancia en Voluntad Popular.

Desde la sede de El Nacional en Los Cortijos, en el Este de Caracas, el presidente reelecto lamentó lo ocurrido este domingo en las adyacencias de la AN, y calificó como “bochornoso” que el parlamentario Luis Parra, junto a otros líderes políticos disidentes, se hayan autojuramentado como junta directiva del Parlamento.











“Ha sido un año muy duro, de lucha (…) Yo lamento profundamente el bochornoso show impulsado por la dictadura (…) Es injusto que en Zulia a esta hora no haya electricidad en gran parte del estado, así como en el oriente. Que el 83 por ciento de la población en sus casas se les fue el agua. Venezuela necesita una respuesta y los venezolanos hoy necesitan quién asuma la responsabilidad. Ustedes no merecen eso, y les pido perdón. Asumimos la responsabilidad que tenemos hoy los diputados, los dirigentes y que no es momento de estar repartiendo culpas (…) Aunque no es suficiente hoy derrotamos contundentemente a la dictadura, agregan a su triste expediente la consolidación de la dictadura. “, dijo.

Asimismo, indicó que este 2020 es una segunda oportunidad para Venezuela. “Hoy no dudamos que somos mayoría, y que la podemos ejercer para lograr el cambio en Venezuela”, aseveró, al tiempo, manifestó que se trata de una tarea de todos, no solo de los políticos que representan a la ciudadanía, sino de todos los venezolanos.

“Hoy vimos la locura y el desespero de una dictadura de un régimen que ni tiene votos. Tenemos que estar atentos. todos queremos un desenlace lo mejor posible. Luego de hoy, ¿qué va a decir la dictadura? El martes día de sesión, este Parlamento va a sesionar el martes a las 10:00 a.m. en el Palacio Federal Legislativo”, sentenció, al tiempo que anunciaba su separación de la militancia en Voluntad Popular.











Más temprano

El parlamentario Luis Parra se autojuramentó este domingo como presidente de la Asamblea Nacional (AN), así como otros tres líderes políticos disidentes, quienes a su juicio, conformarán la nueva junta directiva, dirigida por los postulados: Franklin Duarte, como primer vicepresidente; José Gregorio Noriega, en la segunda vicepresidencia, y por último, en la secretaria de cámara, Negal Morales.

Los parlamentarios por la bancada oficialista, y quienes ahora se dicen llamar “independientes”, ingresaron al Palacio Federal Legislativo sin inconvenientes, mientras que otros de la oposición venezolana, resultaron “inhabilitados” para poder ejercer su derecho al voto.

