Caracas/ Foto: @Presidencia_VE. El presidente (E), Juan Guaidó, se pronunció este sábado en el “Gran Cabildo de Diputados y Ciudadanos”, en la parroquia La Vega, en Caracas, acerca de los últimos hechos ocurridos en la Asamblea Nacional. Reveló que este domingo dará anuncios para recuperar la señal de Telesur. Pidió a la población movilizarse para luchar contra el régimen. Destacó la importancia de la unidad y la protección de activos, para conquistar la libertad del país. Reiteró que acudirán este martes al Palacio Federal Legislativo a sesionar, pese a la autojuramentación de Luis Parra, quien ya ha ocupado el Despacho de la Presidencia y ha despedido a directores y coordinadores. “Vamos a abrir las puertas de la Asamblea y pronto de Miraflores”, sostuvo.

“Hasta hace dos días la madre de Julio César Reyes estaba defendiendo sus tierras, porque la dictadura estaba arremetiendo contra su finca tras no doblegarse. Tenemos que luchar por nuestra gente. Somos nosotros, no solo los diputados los que tienen que defender a Venezuela. No va a ser la intimidación y la represión la que nos detenga. Ustedes vieron como los diputados empujaron una puerta, unos pocos tratando de esconder al dictador, y por eso, hoy más que nunca, todos juntos tenemos que empujar: con las enfermeras, con los maestros, con los estudiantes, las universidades, los rectores, empresarios, gremios y trabajadores, todos juntos para empujar las puertas de la democracia y la libertad en Venezuela”, comentó.











Guaidó, le pidió a los zulianos salir a las calles a protestar continuamente contra la crisis eléctrica. También invitó a hacerlo a los ciudadanos andinos que continúan inmersos en la escasez de combustible. En ese sentido, hizo un llamado a “empujar con fuerza y certeza de que va a renacer Venezuela” e invocó a Marthin Luther King tras aseverar que hay que predicar “la palabra como Jesús y la acción como Ghandi”.

“El dictador está escondido tratando de encontrar títeres. Como dijo Ramos Allup: ellos compraron estiércol, no pueden esperar mermelada. Aquí estamos para salir de esta catástrofe. Opciones tenemos, incluyendo el quiebre militar, el TIAR, pero tenemos que estar juntos en esto, o es que Oscar Pérez no intentó una vía y lo masacraron, al igual que los militares alzados en Cotiza, lo que le sucedió al capitán Arevalo, como asesinaron a Edmundo Rada, a Fernando Albán. Se quedaron con los crespos hechos, aquí hay un solo parlamento”, agregó.

Protección de activos

El presidente reelecto de la Asamblea Nacional hizo alusión a la detención de una ciudadana en Bolivia con cien mil dólares provenientes de Pdvsa, para resaltar la importancia de la protección de activos que se ve representada actualmente en las estatales Citgo y Monómeros. A su vez, el mandatario se solidarizó con la víctimas de lo que consideró “atentado terrorista injustificado en Irán” que acabó con la vida de 176 pasajeros de un avión ucraniano, en el que el Gobierno iraní reconoció este sábado que lo derribó con un misil “por un error humano” en medio de la tensión con Estados Unidos.











“Aquí no ampararemos terroristas, que se llevan nuestro oro y asesinan a nuestros indígenas, vamos a recuperar la soberanía. El martes vamos a abrir las puertas de la Asamblea y pronto de Miraflores. Se puede mientras estemos unidos, movilizando y empujando. Es un llamado para esos que siguen sosteniendo al dictador”, afirmó.

También se preguntó “qué pasaría si los que están sosteniendo jalan también” e hizo un nuevo llamado a la Fuerza Armada Nacional para que no sean “cómplices de una dictadura”.

Sobre aumento del salario

Por otra parte, se refirió al aumento que decretó a través de Gaceta Oficial este viernes Nicolás Maduro, enfatizando que no solucionará en nada la crisis de los venezolanos, y recordó que con el Plan País que promueve el Parlamento, se podría llevar el salario mínimo de tres dólares a 120 dólares en un año, pero “sigue bloqueando la dictadura”.

“No es que no queremos una negociación, es que la vemos inverosímil. La gente lo que quiere es salir de esto como sea. Tenemos que usar todos los mecanismos. Haber protestado si sirvió, mi tributo para quienes han arriesgado su vida en nombre de Venezuela. Pensemos en el objetivo y en lo necesario para superarlo, saltaremos los muros que hay que saltar, y si no podemos, lo tumbaremos, el objetivo es pasar todos juntos, porque de nada serviría pasar uno solo. Necesitamos de ustedes”, expresó.

Por último añadió que en el futuro no será suficiente con tener un sistema como en el pasado, sino que deberá ser mucho mejor, con instituciones fuertes, gente honesta y con educación.

“Todo lo que se compre con dinero es barato: el valor, la valentía, el honor, eso no tiene precio. Esta será la recordada como la fracción del 5 de enero, la fracción de la dignidad que no se dejó comprar. El cariño verdadero, ni se compra, ni se venda. Este país es de los venezolanos”, sentenció.

