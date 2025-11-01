Deportes
Juan Pablo Dos Santos: el venezolano que correrá el Maratón de Nueva York con prótesis en sus piernas
En los últimos meses, el venezolano completó la media maratón CAF en Caracas y la media maratón de Madrid, como parte de su preparación para recorrer las más de 16 horas del maratón neoyorquino utilizando prótesis en sus piernas
Caracas / Foto:@juanpablo2santos.- Juan Pablo Dos Santos, joven atleta venezolano de 26 años, se prepara para enfrentar uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva: el Maratón de Nueva York, que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre.
Lea también: Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad con su clásico 'All I Want for Christmas Is You'
Dos Santos no se destaca únicamente por sus logros deportivos, sino por su historia de superación personal. Hace seis años, sufrió un accidente de tránsito que le costó la pérdida de ambas piernas. Desde entonces, transformó su dolor en motivación y se convirtió en atleta amputado, creador de contenido y conferencista, inspirando a miles de personas con el lema “Imparables”.
En los últimos meses, el venezolano completó la media maratón CAF en Caracas y la media maratón de Madrid, como parte de su preparación para recorrer las más de 16 horas del maratón neoyorquino utilizando prótesis en sus piernas.
Su historia demuestra que, pese a los obstáculos físicos y personales, los límites pueden ser superados con determinación, disciplina y coraje, dejando en alto la bandera de Venezuela en el deporte internacional.
En su cuenta de Instagram, el venezolano compartió su emoción por la competencia. "New York Marathon. Será un día inolvidable. Ya tenemos número, el 15.860. Dracias a cada persona que ha sido parte de este camino, ustedes han hecho posible que hoy estemos aquí".
"Nos agarraron a golpes por ser venezolanos": familia denuncia agresión xenofóbica en Chile
Otros 468 turistas rusos llegaron a Margarita en vuelo chárter desde Moscú, informa Mintur
Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”
Gustavo Petro exige a la OEA "pronunciarse" por ataques de EE. UU. en el Caribe
INTT anuncia operativos en seis estados para trámites vehiculares: sepa cuándo y dónde
Juan Pablo Dos Santos: el venezolano que correrá el Maratón de Nueva York con prótesis en sus piernas
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
USS Gravely abandona Trinidad y Tobago en medio de tensiones con Venezuela, según AP
Horror en Mamera: cometió abuso contra una cuñada y su hijo después de asesinarlos
Donald Trump vuelve a caer en las encuestas
Repsol reitera que mantiene "diálogo constructivo" con EE. UU. para sus actividades en Venezuela
Comenzó el pago de dos bonos tasados en 128,90 y 74,41 dólares
Trump acuerda reducir aranceles a China tras reunión con Xi Jinping
Carmen Alicia Lara solicita apoyo para su batalla contra el cáncer: "Confío en Dios"
Tendencias
-
Vitrina2 días.
Príncipe Andrés abandona Royal Lodge tras orden del rey Carlos III y se mudará a Sandringham
-
Economía2 días.
BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
-
Sucesos1 día.
Era estudiante de medicina: los datos claves del suicidio de Marina Michell Hidalgo en Portuguesa
-
La Lupa1 día.
Los venezolanos están más preocupados y ansiosos que los habitantes de Ucrania
-
Sucesos1 día.
Cicpc abatió a extorsionador: exigía 100 dólares por camión a comerciantes del Mercado de Coche
-
Mundo2 días.
Hallan fusiles de la Fuerza Armada venezolana en el mortal operativo policial de Río de Janeiro
-
Economía1 día.
Con aumento del 20,94 % en bolívares: inició el pago de otro bono por el Sistema Patria
-
Vitrina1 día.
Luto en la pantalla chica: falleció Hilda Fuenmayor, recordada actriz de Radio Rochela