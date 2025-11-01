Juan Pablo Dos Santos: el venezolano que correrá el Maratón de Nueva York con prótesis en sus piernas

Caracas / Foto:@juanpablo2santos.- Juan Pablo Dos Santos, joven atleta venezolano de 26 años, se prepara para enfrentar uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva: el Maratón de Nueva York, que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre.

Dos Santos no se destaca únicamente por sus logros deportivos, sino por su historia de superación personal. Hace seis años, sufrió un accidente de tránsito que le costó la pérdida de ambas piernas. Desde entonces, transformó su dolor en motivación y se convirtió en atleta amputado, creador de contenido y conferencista, inspirando a miles de personas con el lema “Imparables”.

En los últimos meses, el venezolano completó la media maratón CAF en Caracas y la media maratón de Madrid, como parte de su preparación para recorrer las más de 16 horas del maratón neoyorquino utilizando prótesis en sus piernas.

Su historia demuestra que, pese a los obstáculos físicos y personales, los límites pueden ser superados con determinación, disciplina y coraje, dejando en alto la bandera de Venezuela en el deporte internacional.

En su cuenta de Instagram, el venezolano compartió su emoción por la competencia. "New York Marathon. Será un día inolvidable. Ya tenemos número, el 15.860. Dracias a cada persona que ha sido parte de este camino, ustedes han hecho posible que hoy estemos aquí".

