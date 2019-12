Juan Vené protagonizó nuevo escándalo tras no votar por Vizquel para el Salón de la Fama

Caracas/ Foto: Prodavinci. El periodista venezolano, José Machado, mejor conocido como Juan Vené, volvió a la polémica este viernes en las redes sociales, luego de que se reveló que, una vez más, no votó por ninguno de los dos criollos elegibles para ingresar al Salón de la Fama del béisbol estadounidense en 2020: Bob Abreu y Omar Vizquel. Tampoco lo hizo por algunas figuras con mejores estadísticas que los que terminó eligiendo.

Vené, votó por Derek Jeter, Larry Walker, Andy Pettitte y Todd Helton; mientras que en el 2018 lo hizo por: Mariano Rivera, Mike Mussina, Fred McGriff, Andy Pettitte y Todd Helton. Entre algunos jugadores con mejores estadísticas que dejó afuera, se encuentran: Roger Clemens, Barry Bonds y Sammy Sosa, quienes, sin embargo, están cuestionados por la utilización de esteroides y anabolizantes.

Estas son algunas estadísticas ofensivas comparativas de Larry Walker, Omar Vizquel y Bob Abreu en el mejor béisbol del mundo:

“Espero comprendas que solo porque naciste en nuestra bella Caracas, igual que yo, no me obliga a votar por ti para el Hall de la Fama de Cooperstown. Fuiste un biglaguer notable, sensacional, pero el Salón de la Fama es solo para los fuera de serie”, le escribió Vené a Vizquel en una carta pública en 2017.

Ballot #67 is from Juan Vené. Vené adds Walker who is now net +12. Pettitte receives his 8th vote and sits at 11.9%. Via Vené's website: https://t.co/5TwttS5u18

In the Tracker: https://t.co/bp1RXBnrHI pic.twitter.com/7oCtrNWeKu

— Ryan Thibodaux (@NotMrTibbs) December 27, 2019