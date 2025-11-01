Jueces ordenan a Trump usar fondos de emergencia para mantener programas alimenticios

Caracas / Foto: Archivo.- Dos jueces federales, en Massachusetts y Rhode Island, ordenaron al gobierno del presidente Donald Trump continuar financiando el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), el principal plan de ayuda alimentaria en Estados Unidos, utilizando los fondos de reserva de emergencia disponibles mientras se prolonga el cierre del gobierno.

Lea también: Juez ordena la detención de Jordan Goudreau tras no comparecer ante el tribunal

El Departamento de Agricultura (USDA) había anunciado la suspensión de los pagos del SNAP a partir del 1 de noviembre, alegando falta de recursos debido al cierre administrativo. Sin embargo, las cortes determinaron que existen fondos suficientes y que el Ejecutivo tiene la obligación legal de garantizar la continuidad del programa, que beneficia a uno de cada ocho estadounidenses y representa un gasto de unos 8.000 millones de dólares mensuales.

En Providence, el juez John J. McConnell dictaminó que el gobierno debe utilizar los fondos de contingencia —estimados en 5.000 millones de dólares— para mantener los pagos, y exigió un informe de cumplimiento antes del lunes. Asimismo, ordenó restablecer las exenciones laborales que habían sido eliminadas, las cuales beneficiaban a adultos mayores, veteranos y otros grupos vulnerables.

De forma paralela, en Boston, la jueza Indira Talwani calificó la suspensión de los pagos como “ilegal” y pidió al gobierno definir si usará únicamente los fondos de contingencia o si también recurrirá a otros recursos disponibles por un total de 23.000 millones de dólares. “El gobierno debe emplear los fondos necesarios para asegurar la continuidad del programa”, escribió en su fallo.

Argumentos

La senadora demócrata Amy Klobuchar celebró la decisión, señalando que “la administración optó por no alimentar a los estadounidenses necesitados, aun sabiendo que está legalmente obligada a hacerlo”. Por su parte, Trump reaccionó en redes sociales responsabilizando a los demócratas del cierre del gobierno, aunque aseguró que “acatará las decisiones judiciales una vez que haya claridad legal”.

Advertisement

A pesar del fallo, millones de beneficiarios podrían experimentar retrasos en sus pagos, ya que el proceso de recarga de las tarjetas puede tardar varios días. Organizaciones de ayuda y bancos de alimentos en todo el país manifestaron alivio por la decisión, aunque advirtieron que la medida es temporal.

“El fallo evita que miles de bancos de alimentos y despensas enfrenten una carga imposible si se hubieran detenido los beneficios”, dijo Diane Yentel, presidenta del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro.

El programa SNAP, que en 2024 brindó asistencia a más de 41 millones de personas —en su mayoría familias con niños—, se ha convertido en el eje de una nueva disputa política en Washington. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, sostuvo que los fondos de contingencia “no cubrirán por mucho tiempo” el costo del programa y acusó a los demócratas del Congreso de obstaculizar una solución legislativa.

“La decisión judicial protege a millones de familias, adultos mayores y veteranos de ser usados como fichas en una pelea política”, señaló Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, una de las organizaciones demandantes.

Mientras tanto, los beneficiarios del SNAP y las organizaciones de ayuda esperan que el gobierno cumpla con las órdenes judiciales antes del próximo ciclo de pagos.

Advertisement

AP







