Mundo
Juez bloquea temporalmente el despliegue de tropas de la administración Trump en Portland, Oregón
Donald Trump ha desplegado o amenazado con desplegar tropas en varias ciudades estadounidenses
AP/Foto: Archivo.- Un juez federal en Oregón bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional por parte del gobierno del presidente Donald Trump en Portland , dictaminando el sábado en una demanda presentada por el estado y la ciudad.
La jueza federal de distrito Karin Immergut emitió la orden a la espera de los argumentos adicionales de la demanda. Afirmó que las protestas relativamente pequeñas que ha presenciado la ciudad no justifican el uso de fuerzas federales y que permitir su despliegue podría perjudicar la soberanía estatal de Oregón.
“Este país tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a la extralimitación del gobierno, especialmente en forma de intrusión militar en los asuntos civiles”, escribió Immergut. Más tarde continuó: “Esta tradición histórica se resume en una simple proposición: esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”.
La administración Trump presentó el sábado por la noche un aviso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.
Funcionarios estatales y municipales presentaron una demanda para detener el despliegue la semana pasada, un día después de que la administración Trump anunciara que 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregón serían federalizados para proteger edificios federales. El presidente calificó la ciudad de "devastada por la guerra".
Las autoridades de Oregón afirmaron que esa caracterización era absurda. El edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad ha sido escenario de protestas nocturnas que solían reunir a unas dos docenas de personas en las últimas semanas, antes del anuncio del despliegue.
Juez: La respuesta federal no coincidió con los hechos
En términos generales, al presidente se le permite “un gran nivel de deferencia” para federalizar a las tropas de la Guardia Nacional en situaciones en las que las fuerzas policiales regulares no pueden ejecutar las leyes de Estados Unidos, dijo el juez, pero ese no ha sido el caso en Portland.
Los demandantes pudieron demostrar que las manifestaciones en el edificio de inmigración no fueron significativamente violentas o disruptivas antes de la orden del presidente, escribió el juez, y "en general, las protestas fueron pequeñas y sin incidentes".
“La determinación del Presidente simplemente no tuvo relación con los hechos”, escribió Immergut.
La Casa Blanca dice que apelará
Tras el fallo, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que “el presidente Trump ejerció su autoridad legal para proteger los activos y el personal federal en Portland después de los violentos disturbios y ataques a las fuerzas del orden; esperamos ser reivindicados por un tribunal superior”.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, calificó el fallo como "un control saludable para el presidente".
“Esto reafirma lo que ya sabíamos: Portland no es la fantasía del presidente, devastada por la guerra. Nuestra ciudad no está devastada y no hay rebelión”, declaró Rayfield. Añadió: “Los miembros de la Guardia Nacional de Oregón no son una herramienta que él pueda usar en su teatro político”.
Trump ha desplegado o amenazado con desplegar tropas en varias ciudades estadounidenses , especialmente en ciudades lideradas por demócratas, como Los Ángeles, Washington, Chicago y Memphis. El martes, al hablar ante líderes militares estadounidenses en Virginia, propuso usar las ciudades como campos de entrenamiento para las fuerzas armadas.
Guyana recibirá asistencia tecnológica y radares de vigilancia de Francia ante tensiones en el Caribe
Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth
Autoridades mexicanas capturan a tres venezolanos “miembros” del "Tren de Aragua"
Maduro solicita apoyo especial del papa León XIV para consolidar la paz en Venezuela
César Miguel Rondón cuestiona defensa de los venezolanos afectados por la suspensión del TPS
Activistas de la flotilla de Gaza denuncian malos tratos durante su detención en Israel
Juez bloquea temporalmente el despliegue de tropas de la administración Trump en Portland, Oregón
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
El oscuro currículum del hombre que regañó a los altos mandos militares de Estados Unidos
Ridery emitirá papeles comerciales por un millón de dólares liquidables en bolívares
Planeó agresión contra su madre, pero terminó en femicidio: detenida adolescente en Apure
Reportan la muerte del exdiputado de la AN electa en 2015, Luis Stefanelli
Ranking de la Bolsa en septiembre: Grupo Químico fue la acción con mayor rendimiento
"Doña Florinda está de moda": Alba Roversi no le teme a críticas por su peinado ochentero (Video)
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Reportan accidente de helicóptero militar en Aragua: habría al menos dos fallecidos
-
País2 días.
Padrino López confirma dos militares muertos en accidente aéreo en Aragua y anuncia investigación
-
Mundo2 días.
EE. UU. anunció "ataque letal" contra embarcación frente a las costas venezolanas: cuatro "terroristas" murieron
-
País2 días.
Juicio entre Laidy Gómez y Freddy Bernal se resolvió con una disculpa pública de la exgobernadora
-
Vitrina1 día.
El Top 10 de Netflix: estas son las producciones más vistas en Venezuela
-
País2 días.
Maduro reitera que "jamás reconocerá" laudo que otorgó el Esequibo a Guayana
-
Vitrina2 días.
Sean "Diddy" Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por prostitución
-
País2 días.
Llegan a Venezuela 313 migrantes, entre ellos 10 niños, en vuelo procedente de EE. UU.