Juez bloquea temporalmente el despliegue de tropas de la administración Trump en Portland, Oregón

AP/Foto: Archivo.- Un juez federal en Oregón bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional por parte del gobierno del presidente Donald Trump en Portland , dictaminando el sábado en una demanda presentada por el estado y la ciudad.

La jueza federal de distrito Karin Immergut emitió la orden a la espera de los argumentos adicionales de la demanda. Afirmó que las protestas relativamente pequeñas que ha presenciado la ciudad no justifican el uso de fuerzas federales y que permitir su despliegue podría perjudicar la soberanía estatal de Oregón.

“Este país tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a la extralimitación del gobierno, especialmente en forma de intrusión militar en los asuntos civiles”, escribió Immergut. Más tarde continuó: “Esta tradición histórica se resume en una simple proposición: esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”.

La administración Trump presentó el sábado por la noche un aviso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.

Funcionarios estatales y municipales presentaron una demanda para detener el despliegue la semana pasada, un día después de que la administración Trump anunciara que 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregón serían federalizados para proteger edificios federales. El presidente calificó la ciudad de "devastada por la guerra".

Advertisement

Las autoridades de Oregón afirmaron que esa caracterización era absurda. El edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad ha sido escenario de protestas nocturnas que solían reunir a unas dos docenas de personas en las últimas semanas, antes del anuncio del despliegue.

Juez: La respuesta federal no coincidió con los hechos

En términos generales, al presidente se le permite “un gran nivel de deferencia” para federalizar a las tropas de la Guardia Nacional en situaciones en las que las fuerzas policiales regulares no pueden ejecutar las leyes de Estados Unidos, dijo el juez, pero ese no ha sido el caso en Portland.

Los demandantes pudieron demostrar que las manifestaciones en el edificio de inmigración no fueron significativamente violentas o disruptivas antes de la orden del presidente, escribió el juez, y "en general, las protestas fueron pequeñas y sin incidentes".

“La determinación del Presidente simplemente no tuvo relación con los hechos”, escribió Immergut.

La Casa Blanca dice que apelará

Tras el fallo, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que “el presidente Trump ejerció su autoridad legal para proteger los activos y el personal federal en Portland después de los violentos disturbios y ataques a las fuerzas del orden; esperamos ser reivindicados por un tribunal superior”.

Advertisement

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, calificó el fallo como "un control saludable para el presidente".

“Esto reafirma lo que ya sabíamos: Portland no es la fantasía del presidente, devastada por la guerra. Nuestra ciudad no está devastada y no hay rebelión”, declaró Rayfield. Añadió: “Los miembros de la Guardia Nacional de Oregón no son una herramienta que él pueda usar en su teatro político”.

Trump ha desplegado o amenazado con desplegar tropas en varias ciudades estadounidenses , especialmente en ciudades lideradas por demócratas, como Los Ángeles, Washington, Chicago y Memphis. El martes, al hablar ante líderes militares estadounidenses en Virginia, propuso usar las ciudades como campos de entrenamiento para las fuerzas armadas.