Juez ordena la detención de Jordan Goudreau tras no comparecer ante el tribunal

Caracas / Foto: Archivo.- Un juez federal de Tampa emitió este viernes una orden de arresto contra Jordan Goudreau, ex boina verde de 49 años, después de que no se presentara a una audiencia sobre su posible reincarcelamiento por "violar las condiciones de su libertad condicional", reporta Associated Press.

El juez Christopher Tuite decidió emitir la orden de detención después de esperar 30 minutos a que el acusado se presentara. Mientras tanto, su monitor de tobillo permanecía en Tampa, donde recibía terapia asistida con caballos bajo la supervisión del Departamento de Asuntos de Veteranos.

Goudreau estaba acusado de planear un "fallido operativo para invadir Venezuela" en 2020. El militar había sido detenido el año pasado por cargos de contrabando de armas relacionados con el intento de golpe de Estado durante la primera administración de Donald Trump.

El ex boina verde permaneció algunas semanas en prisión preventiva antes de ser liberado gracias a que la cineasta Jen Gatien ofreció su apartamento en Manhattan como garantía, valorado en dos millones de dólares.

Durante la audiencia, Gatien denunció "comportamientos agresivos" de Goudreau, asegurando que "la amenazó a ella y a otras personas, y que le envió mensajes indicando que no volvería a la cárcel". La cineasta señaló que sospecha que Goudreau planea abandonar el país en algún momento, recordando que anteriormente vivió en un velero en México.

Su vinculación con Venezuela

Goudreau está vinculado al fallido plan de crear una fuerza mercenaria de desertores del ejército venezolano para ingresar desde Colombia y derrocar al presidente Nicolás Maduro. El operativo, conocido informalmente como la “Bahía de los Cochinos 2020”, fue descubierto antes de su ejecución y resultó en varios muertos y la detención de dos colaboradores de Goudreau en Venezuela.

La relación entre Goudreau y Gatien se deterioró tras el estreno del documental de la cineasta, “Hombres de guerra”, que explora el operativo. Gatien acusó al exmilitar de coacción financiera, engaño y conducta amenazante, e indicó que incumplió un acuerdo para poner a disposición sus recursos económicos como garantía de la fianza.

El caso también involucra la custodia de armas. Una pareja de Oklahoma declaró que Goudreau intentó que hicieran acusaciones falsas contra Gatien para protegerse legalmente, presionándolos incluso para firmar declaraciones fraudulentas.

Goudreau, canadiense, asegura haber actuado en "defensa de la democracia venezolana", trabajando con aliados del opositor Juan Guaidó. Sin embargo, su plan nunca tuvo éxito y se desarrolló bajo acusaciones de "improvisación y falta de respaldo logístico frente a las fuerzas de seguridad de Maduro".

Actualmente, Goudreau también enfrenta investigaciones por la posesión de rifles AR-15 sin licencia, mientras que su empresa de seguridad, Silvercorp, aparece vinculada al envío de equipos y armas a campamentos clandestinos en Colombia.

La situación judicial de Goudreau y su detención marcan un nuevo capítulo en la investigación de su fallido operativo contra Venezuela y en la serie de acciones legales relacionadas con su conducta posterior al intento de invasión.







