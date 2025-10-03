Connect with us

País

Juicio entre Laidy Gómez y Freddy Bernal se resolvió con una disculpa pública de la exgobernadora  

Foto del avatar

Publicado

36 minutos.

/

Caracas. El juicio por “difamación e injuria” entre Laidy Gómez y el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, culminó el jueves con el sobreseimiento de la causa luego de que la exgobernadora ofreciera una disculpa pública. 

Más información, en breve...

Advertisement





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias