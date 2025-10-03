País
Juicio entre Laidy Gómez y Freddy Bernal se resolvió con una disculpa pública de la exgobernadora
Caracas. El juicio por “difamación e injuria” entre Laidy Gómez y el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, culminó el jueves con el sobreseimiento de la causa luego de que la exgobernadora ofreciera una disculpa pública.
Más información, en breve...
Maduro reitera que "jamás reconocerá" laudo que otorgó el Esequibo a Guayana
Juicio entre Laidy Gómez y Freddy Bernal se resolvió con una disculpa pública de la exgobernadora
Padrino López confirma dos militares muertos en accidente aéreo en Aragua y anuncia investigación
EE. UU. anunció "ataque letal" contra embarcación frente a las costas venezolanas: cuatro "terroristas" murieron
Reportan accidente de helicóptero militar en Aragua: habría al menos dos fallecidos
Muere Henry Martínez Mota, compositor emblemático de la música venezolana
Petro rechazó sobrevuelo de "aviones de combate" de EE. UU. cerca de Venezuela
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
Gobierno inicia entrega de tres bonos de septiembre con montos entre 41 y 117 dólares
En Cumaná: detienen a una mujer por estafar con la compraventa de dólares
Celso Amorim entrena a Lula para impedir burlas de Donald Trump
Depositan otro bono por el Sistema Patria: sepa quiénes lo recibirán
Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción
NFC llega a Bancamiga: ahora los pagos móviles se hacen con un acercamiento
Tendencias
-
Mundo1 día.
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
-
Sucesos1 día.
Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción
-
Economía1 día.
OpenAI se convierte en la startup más valiosa del mundo y supera a SpaceX de Musk
-
Mundo2 días.
Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Maduro: "Queremos que sea llevado ante la justicia"
-
Economía2 días.
Seniat recaudó 777,88 millones de dólares en septiembre
-
País1 día.
Plataforma Unitaria está indignada por lanzamientos de fuegos artificiales desde El Helicoide
-
La Lupa1 día.
El oscuro currículum del hombre que regañó a los altos mandos militares de Estados Unidos
-
Mundo1 día.
Adiós a la "Dama de los Chimpancés": fallece la pionera etóloga Jane Goodall a los 91 años