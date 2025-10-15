Juntos otra vez: Amaia Montero regresa a la Oreja de Van Gogh tras casi 18 años

Caracas/Foto: Instagram.- La Oreja de Van Gogh anunció este miércoles el retorno de su vocalista original, Amaia Montero, 18 años después de que abandonara a la agrupación y solo un año más tarde de la controvertida salida de la anterior vocalista, Leire Martínez.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", inicia el anuncio de la agrupación, compartido en Instagram.

"La emoción que sentimos hoy frente a ustedes no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", agregó, junto a un video ensayando con Amaia Montero.

Pero no todas fueron noticias positivas. La Oreja de Van Gogh, en contraste, anunció que el guitarrista de la banda, Pablo Benegas aunque seguirá "formando parte del grupo", no subirá al escenario.

"Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor", alegó.

"Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino… Pronto les iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y decirles que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que su pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", puntualizó.

Retorno tras casi 18 años

El 19 de noviembre de 2007, Amaia Montero anunciaba que decidía dejar La Oreja de Van Gogh tras 11 años en el grupo, para comenzar su carrera como solista.

"Quisiera comunicar a toda la gente que me sigue y que me quiere, la que hasta hoy es la decisión más difícil de mi vida. Los 11 años que he pasado con La Oreja de Van Gogh y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón y en mi cabeza, pero he sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida emprendiendo mi carrera en solitario. Es una decisión que me produce tanta ilusión como miedo", expresó en ese entonces.

Luego, en agosto de 2008, Leire Martínez se unió al grupo para reemplazar a Montero. Sin embargo, el 14 de octubre del año pasado, se dio la polémica salida de la cantante, ya que la banda publicó un comunicado donde anunciaba su marcha por "no conseguir acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo".

No obstante, Martínez dijo no haber firmado la misiva, lo que generó molestia en un sector de la fanaticada, quienes consideraron injusta y poco empática la decisión con Leire.