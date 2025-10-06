Mundo
Justicia argentina ratifica proceso legal contra Alberto Fernández por violencia de género
La pena esperada en caso de una condena podría ascender a 18 años de prisión
Caracas/Foto: @CasaRosada.- La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este lunes el proceso legal en contra del expresidente de Argentina, Alberto Fernández, en la causa por violencia de género iniciada por su expareja, la exprimera dama Fabiola Yáñez.
La Sala II de Casación, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, confirmó la acusación contra el expresidente por los delitos de lesiones leves y graves agravadas, y amenazas coactivas, todos cometidos en un contexto de violencia de género.
La pena esperada en caso de una condena podría ascender a 18 años de prisión.
De acuerdo con Clarín, el tribunal decidió apartar al juez federal Julián Ercolini del expediente, atendiendo a un planteo de la defensa del exmandatario.
Fuentes judiciales indicaron que la Casación validó todas las medidas y decisiones tomadas previamente por el juez Ercolini, incluyendo el procesamiento dictado contra Fernández.
Por lo tanto, el apartamiento del magistrado no anula las actuaciones realizadas hasta la fecha, conforme a lo establecido por los jueces de Casación al señalar que la medida es “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. A la causa solo le restaba el paso final para ser elevada a juicio oral.
Fundamentos para el apartamiento judicial
La decisión de apartar al juez se fundamentó en la necesidad de garantizar la imparcialidad del proceso. La defensa del exmandatario había solicitado la recusación alegando la existencia de una relación previa de amistad y posterior enemistad entre Fernández y el magistrado, un argumento que fue expuesto con mayor detalle por el propio acusado durante una audiencia oral ante el Tribunal la semana pasada.
Los jueces señalaron que esta medida se impone “con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”.
El expediente será ahora reasignado a un nuevo juez mediante sorteo, quien deberá continuar con la tramitación de la causa, que se encontraba próxima a ser elevada a la etapa de juicio oral.
