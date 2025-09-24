Justicia española ordena registrar propiedades del exviceministro venezolano Nervis Villalobos

Caracas / Foto: El Mundo.- Un juez de la Audiencia Nacional de España ordenó el martes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el registro de varias propiedades en España vinculadas al exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos y al empresario Leopoldo Alejandro Betancourt.

La medida se enmarca en una investigación internacional por presunto blanqueo de capitales relacionada con la empresa Derwick Associates Corporation.

La investigación tiene su origen en la Fiscalía de Suiza, cuyo requerimiento fue tramitado por el magistrado español. Según las fuentes consultadas por el Periódico de España, no existe una pesquisa abierta en España sobre estos hechos de forma independiente.

La orden judicial coincide con el reciente arresto de Leopoldo Betancourt la semana pasada en Londres, aunque fue puesto en libertad horas después. Entre los inmuebles registrados en España se encontraría el Castillo de Alamín, en la provincia de Toledo, una propiedad que en el pasado perteneció al expresidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferrán.

Betancourt es identificado como uno de los empresarios que presuntamente habría "obtenido contratos millonarios con el gobierno de Hugo Chávez a través de Derwick Associates para la construcción de plantas de generación eléctrica".

Argumentos

La investigación de la UDEF trata de determinar si Derwick Associates fue utilizada para blanquear dinero. Un informe policial del caso Duro Felguera, que se instruye en otro juzgado de la Audiencia Nacional, señala que el exviceministro Villalobos "habría facilitado la adjudicación de contratos a Derwick con la Red de Conexiones Dinámicas y Ecológicas (EDC Network).

El medio señala que como contraprestación, "se habría entregado en un banco de Andorra un contrato firmado por su esposa a favor de una sociedad llamada Ingespre", presuntamente por conceptos de "ayuda" para conseguir dichos negocios.

La pista suiza cobra relevancia, ya que se sospecha que parte de los beneficios de Derwick fueron canalizados a través de entidades bancarias en ese país. Medios de comunicación de ambos países han documentado que la justicia helvética emitió en 2016 una orden para recopilar registros bancarios de la empresa en 18 entidades financieras.

Este caso se suma a otras investigaciones abiertas en España relacionadas con la corrupción en Venezuela, aunque una rama separada del caso Pdvsa contra Villalobos fue archivada en 2022 por la jueza María Tardón al no poder probarse la ilicitud de los fondos investigados en esa pieza específica.

¿Quién es Nervis Villalobos?

Villalobos es un ingeniero eléctrico, que ocupó cargos gerenciales en la Energía Eléctrica de Venezuela "Enelven", y se desempeñó como director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de Alí Rodríguez Araque.

Cuando Rafael Ramírez asumió el ministerio, Villalobos comenzó a desempeñarse como viceministro de Energía Eléctrica, donde se encargó de planes de incremento de la generación eléctrica, como el de La Vueltosa, en los estados Mérida y Táchira, pero fue denunciado por irregularidades en proyectos eléctricos.

El 26 de octubre de 2017 fue detenido en España por una orden de arresto de Estados Unidos en la que se le señala de presunta participación en un plan de soborno relacionado con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El 14 de septiembre de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid admitió el recurso que la defensa de Villalobos interpuso contra su entrada en prisión dictada por un juez en mayo de 2018, siendo liberado el 11 de octubre de 2018, no obstante el 17 de octubre de 2018 fue detenido por orden del juzgado 41 de Madrid ante nuevos indicios del caso.







