Karina Ortega, la joven venezolana que apostó al emprendimiento a pesar de la crisis

Caracas / Foto portada: Cortesía.- La locutora, diseñadora y empresaria venezolana, Karina Ortega, decidió emprender en su país a pesar de la penosa crisis económica y política que ha expulsado a más de 4 millones de ciudadanos al exterior. En una entrevista concedida a El Cooperante, la criolla ofreció los detalles del proceso para tener su propia marca de ropa.

A la edad de 20 años, Karina decidió apostar por sus sueños y creó una marca de ropa llamada “Sense’s Swimwear”, no obstante, ochos años más tarde le arrebataron su trabajo al robar su idea y tienda, algo que le llevó a pasar por una etapa complicada en la que tuvo que plantearse cómo recomenzar.











“Fue una etapa muy difícil para mí, pasaron 4 años desde que la perdí para recuperarme y volver con ‘Glam by KO’ y una colección que llamé ‘Revive’ porque renació”, afirmó la también influencer que aseguró que su primer proyecto, dejó de existir.

En la búsqueda de concretar su segundo proyecto independiente, Karina manifestó que recibió apoyo de sus seres queridos para volver a creer en sí misma y recobrar las fuerzas para retomar las riendas de su vida, y renacer como “el ave fénix”.

“Recibí mucha ayuda de mis familiares y de mis amigos. Además, de otras colegas que pusieron sus marcas en mi showroom, como también de clientes que conservo de esos años, que todos los días me preguntaban cuándo volvería a diseñar”, dijo la locutora.









Karina aseveró que a diferencia de su primer emprendimiento, el segundo resultó más engorroso. Resaltó que estuvo más de un año esperando finalizar los detalles de la nueva línea de ropa, lo que le causó más orgullo al concretarse.

“Estaba acostumbrada a que mi negocio anterior fue más sencillo, hoy en día con los costos tan elevados es mucho más lento, pero la satisfacción es el doble, porque en un momento de crisis pude resurgir, puedo con retos y circunstancias difíciles, eso me hace sentir mucha más fuerte y me hace creer más en mi talento”, agregó.

‘Glam by KO’ es una marca diseñada para la mujer romántica… esa mujer que se divierte con la moda, la que nunca pasa desapercibida y al mismo tiempo quiere ser elegante.

La influencer criolla indicó que desde pequeña se sintió atraída por la moda y sus tendencias. Al terminar bachillerato decidió estudiar diseño de modas en la Universidad Monseñor de Talavera. “Tengo el don de conseguir piezas y de hacer looks que a muchas les gusta”, dijo la criolla.

“Sin dolor, no hay ganador”

Al perder “Sense’s Swimwear”, Karina quedó devastada pero retomó el camino con ‘Glam by KO’ no obstante, en ese nuevo emprendimiento la modelo afrontó duros momentos y apuntó que no ha sido sencillo para ella conseguir personal comprometido.

“Me ha costado muchísimo conseguir buenas costureras y responsables, hubo una persona que me entregó piezas un año después de entregar el corto. De verdad a veces la responsabilidad no es de todos”, comentó.

Karina como influencer

Entre risas la locutora afirmó que no fue algo que buscó. “Sucedió solo”, expresó. El contenido que publica Karina en redes sociales le permitió ganarse la confianza de sus seguidores y otras marcas que buscan un perfil como el de ella para promocionar sus productos.

“No lo busqué, este movimiento en redes sociales empezó a tener mucho auge y poco a poco me llegaban regalos de marcas, patrocinios de gimnasios, restaurantes… nadie puede negarse a eso (risas), me sentí muy consentida”, refirió.

Asimismo, explicó que ha tenido que trabajar en publicar contenido de calidad, con el que deja ver parte de su vida cotidiana para desarrollar su marca personal. “Me he esforzado en mi firma para hacer publicidad y también cobrar por eso, ya que subir un buen material no es tan sencillo, en realmente un trabajo arduo”, detalló.

En el programa de radio, ‘Tardes de antología’, Karina entrevista a personas que como ella apuestan por crecer en Venezuela. En relación a eso, aseguró que admira a las personas que “luchan en vez de quedarse en la queja”.

“Muchos me repitieron que en los momentos de crisis es donde nacen los mejores proyectos, porque allí se enciende la parte más creativa de todos, y surgen grandes ideas, siempre he sido de apoyar a mis colegas, las veo como aliadas no, como competencia”, dijo.

Ortega que algunas historias fueron impactantes para ella, porque la mayoría de nuevos empresarios son profesionales en otras áreas, como ingenieros, odontólogos y gerente, que buscan mejorar su calidad de vida en medio de la crisis que arropa a los venezolanos. “En esas entrevistas conocí a quien es ahora mi mano derecha en la marca”, añadió.

Por otra parte, declaró que dejó recientemente la radio para dedicarse por completo a su marca. “Creo que a veces no se puede hacer todo a la vez, hay que dar una pausa, pero amo la Radio. En este momento no me veo en la TV”, sostuvo.

“Ningún sueño es imposible”, el consejo de Karina a los nuevos emprendedores

Basándose en su experiencia de vida, Karina recomendó a los nuevos empresarios perseguir sus sueños y ser persistentes. “Yo más que nadie puedo decir que se puede comenzar cuantas veces sea necesario, que todo lo que se quiere se puede, así sea de poco. Que ningún sueño es imposible, solo debemos tener mucho enfoque, buscar las alternativas y crecer, no hay nada más satisfactorio que trabajar en lo que amas”, concluyó.

