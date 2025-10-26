Vitrina
Katy Perry y Justin Trudeau hacen su primera aparición pública como pareja en París (Video)
Para su primera salida oficial, la pareja asistió a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse Paris, según TMZ
Caracas/Foto: @elitedaily.- Katy Perry y Justin Trudeau hicieron el sábado su primera aparición pública como pareja en París. La cantante californiana, de 41 años, y el ex primer ministro de Canadá, de 53, fueron vistos agarrados de la mano mientras cenaban juntos en la capital francesa.
Perry celebró su cumpleaños número 41 en París, aprovechando un descanso durante su gira The Lifetimes Tour, que la ha llevado por ciudades europeas como Hanóver, Copenhague, Berlín y Colonia, hasta presentarse en el Accor Arena de París.
Para su primera salida oficial, la pareja asistió a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse Paris, según TMZ. Al salir del lugar, se encontraron con varios fotógrafos y seguidores de la cantante. Perry recibió un ramo de rosas rojas por su cumpleaños, que agradeció brevemente, y ambos continuaron su camino hasta subirse al vehículo que los esperaba.
En cuanto a su vestimenta, la artista lució un elegante vestido rojo de tirantes hasta los tobillos, mientras Trudeau optó por un traje negro acompañado de una camiseta a juego.
El romance entre la cantante y el exmandatario canadiense lleva varias semanas expuesto al ojo público. A finales de julio, fueron vistos cenando juntos en un restaurante en Montreal, Canadá, durante una de las paradas de la gira de Perry. Aunque en aquel momento la salida parecía ser solo una cena tranquila, varios medios apuntaron que ambos mostraron gestos afectuosos al abandonar el lugar.
Recientemente, fueron vistos nuevamente, y esta vez abrazados y besándose en un yate frente a la costa de Santa Bárbara.
Tanto Trudeau como Perry han terminado relaciones sentimentales que mantenían desde hace años.
En junio, Perry anunció su ruptura con el actor Orlando Bloom, con quien estaba comprometida desde 2019 y comparte a su hija Daisy Dove.
Trudeau, por su parte, se separó de Sophie Grégoire-Trudeau en agosto de 2023, con quien tuvo tres hijos: Xavier, de 18 años; Ella-Grace, de 16; y Hadrien, de 11.
