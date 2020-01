Kelly Craft: “Los ciudadanos de Venezuela e Irán enfrentan un enemigo común”

Caracas.- La embajadora de Estados Unidos (EE. UU.) ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kelly Craft, consideró este martes que Venezuela e Irán enfrentan a un “enemigo común y comparten aspiraciones simiples”.

“Los ciudadanos de Venezuela e Irán enfrentan un enemigo común y comparten aspiraciones simples: estar libres de regímenes corruptos y violentos y disfrutar de las libertades humanas universales que merecen y exigen. Su solidaridad debe ser también la nuestra”, escribió la diplomática a través de su cuenta oficial de Twitter.

Las declaraciones surgen en respuesta al presidente encargado, Juan Guaidó, que envió a través de un tweet su respaldo a los ciudadanos iraníes.

“En Venezuela también padecemos a un régimen que se encuentra en guerra contra los ciudadanos y reprime vilmente la protesta cívica y pacífica. Sea donde sea, siempre defenderemos las causas justas y las libertades ciudadanas”, expresó.

The citizens of #Venezuela and #Iran face a common foe and share simple aspirations – to be free of corrupt and violent regimes and enjoy the universal human liberties they deserve and demand. Their solidarity must be ours as well. https://t.co/CNGEg5sMec











— Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) January 14, 2020