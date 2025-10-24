Vitrina
Kim Kardashian revela que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral
Kim relató que los especialistas le señalaron que la causa podría estar relacionada con el estrés. "Dijeron: 'Solo estrés'", comentó
Caracas / Foto: Archivo.- La empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian reveló que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral.
El anuncio se produjo durante el avance de la séptima temporada de su programa “Las Kardashian”, transmitido por Hulu. En el clip, la celebridad de 45 años comenta: “Hay como un pequeño aneurisma”, mientras conversa con su hermana Kourtney Kardashian Barker, quien reacciona sorprendida. Las imágenes también muestran a Kim sometiéndose a un escáner cerebral.
Kim relató que los especialistas le señalaron que la causa podría estar relacionada con el estrés. “Dijeron: ‘Solo estrés’”, comentó.
La fundadora de SKIMS añadió que ha atravesado un periodo emocionalmente difícil, marcado por las exigencias de sus estudios de Derecho y por las secuelas de su separación. “Me alegro de que haya terminado”, expresó sobre su matrimonio con West, con quien comparte cuatro hijos: North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6).
En el mismo episodio, Kardashian confesó entre lágrimas que la tensión acumulada le provocó también un rebrote de psoriasis, afección cutánea que había logrado controlar desde su divorcio. “Empecé a sentirme más estresada, probablemente porque tenía que proteger lo que más valoro”, dijo, en referencia a sus hijos y al ambiente familiar.
Kardashian, quien ha convertido su vida personal en parte de la narrativa del exitoso reality familiar, aseguró que ahora su prioridad es mantener la calma y proteger a sus hijos de las controversias públicas que rodean a su exesposo. “Sabrán cosas, crecerán y verán”, dijo. “Mi trabajo como madre es asegurarme de que, cuando eso ocurra, estén protegidos”.
