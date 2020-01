Kozak: “Cuba no es la solución a los problemas de Venezuela; es el problema”

Caracas.- El subsecretario de Estado de la nación estadounidense, Michael Kozak, aseguró este martes que Cuba no representa “una solución a los problemas del pueblo venezolano”. A su juicio, la isla dirigida por Miguel Díaz Canel es un obstáculo solventar la crisis.

Le puede interesar: Con el voto salvado de PJ, Parlamento aprobó fondo para litigios internacionales

“Cuba no es la solución a los problemas del pueblo venezolano; es el problema. Si Cuba realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano, comenzaría retirando a sus torturadores y agentes de contrainteligencia del país”, escribió el norteamericano a través de su cuenta de Twitter.

Después de reunirse con el canciller de Asuntos Exteriores de Canadá, François-Philippe, el presidente encargado, Juan Guaidó, manifestó que la nación comunista “ha sido parte del soporte; no solamente ideológico sino también a nivel de inteligencia” del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, expresó su interés en que ese país forma “ser parte de la solución” a Venezuela.

“Creemos que las gestiones que ha tenido Canadá con los diferentes países, incluido Cuba, son muy positivas para encontrar una solución y permitir una rápida transición”, precisó el líder opositor.

Por su parte, Philippe indicó que iban que “en el curso de las próximas semanas” contactarían a otros países para tratar el tema venezolano. “Pensaría que Cuba es uno de ellos”, dijo.

Guaidó sostuvo un encuentro con Philippe, los embajadores del Grupo de Lima y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Trudeau ratificó su compromiso al la ciudadanía criolla “en su búsqueda de elecciones libres y justas y derechos humanos”.

Cuba is not the solution to the Venezuelan people’s problems; it is the problem.

If #Cuba really wanted to help the Venezuelan people, it would start by withdrawing its torturers and counter-intelligence agents from the country.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) January 28, 2020