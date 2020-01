Kozak: Las fuerzas de seguridad venezolana deben permitir la entrada de los diputados al Parlamento

Caracas.- El subsecretario de Estado de la nación estadounidense, Michael Kozak, consideró este martes que las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debe respaldar a los diputados del Parlamento venezolano para que continúen “desempeñando sus funciones”.

“El presidente interino Juan Guaidó y los diputados de la Asamblea Nacional (AN) continuarán desempeñando sus funciones de acuerdo con Constitución de Venezuela, incluida la convocatoria de sesiones semanales. Las fuerzas de seguridad deben apoyar al pueblo y permitir la entrada de todos los diputados”, escribió Kozak a través de Twitter.

Para el representante de la Casa Blanca, los legisladores de la AN desde el pasado 7 de enero “mostraron más coraje para proteger la democracia que el alto mando militar que traicionó su juramento a instituciones de Venezuela y se puso del lado de la tiranía y corrupción”

48 horas después del 5 de enero, hubo fuertes enfrentamientos entre los parlamentarios y la GNB a las afueras del Palacio Federal Legislativo tras la imposibilidad generada por los efectivos castrenses de permitir el acceso a las instalaciones del hemiciclo donde la autojuramentada nueva junta directiva sesionaba.

Interim President & re-elected @AsambleaVE president @JGuaido & deputies will continue to carry out their duties according to #Venezuela’s Constitution, including convening weekly sessions. Security forces should stand with the people and allow entry of all deputies. pic.twitter.com/UFmVvFlsjR











— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) January 21, 2020