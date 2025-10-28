La actriz Carmen Alicia Lara reveló que su cáncer hizo metástasis

Caracas/Foto: Archivo.- La actriz venezolana, Carmen Alicia Lara, enfrenta una nueva y complicada etapa en su batalla contra el cáncer, después de que este hiciera metástasis en su cuerpo, luego de que así lo revelaran los resultados de su biopsia.

En su cuenta de Instagram, Lara mencionó que, pese a que los estudios previos mostraban que había "más de un 90% de probabilidades de metástasis", guardaba la esperanza de que el resultado fuera distinto.

Pese a su deseo, las pruebas finales confirmaron que la enfermedad se extendió a huesos, músculos, vasos, ganglios y mama, marcando un nuevo capítulo en su lucha.

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra y los médicos hacen la suya", señaló Carmen Alicia, sin perder la fe y la esperanza.

Carmen Alicia Lara explicó que los especialistas le hicieron biopsias en el abdomen, pelvis, ingle y músculo pectoral, dada la presencia del cáncer en distintas zonas.

Todo ello la llevó a que el pasado viernes se sometiera a una cirugía para implantar un puerto subcutáneo. Este dispositivo le permitirá administrar la quimioterapia de una forma más segura y continua.

Pese a que se trata de un procedimiento menor, la actriz y cantante mencionó que igualmente requiere de cuidados preoperatorios importantes para garantizar el éxito. Asimismo, señaló que está enfocada en cumplir cada paso del proceso médico.

Finalmente, envió un mensaje a sus seguidores, al transmitirles que su espíritu se mantiene firme pese a lo adverso de la situación. "Y nada, es para eso… darle muchos besos", puntualizó.

Larga lucha contra los problemas de salud

Desde hace años, la actriz Carmen Alicia Lara ha lidiado con distintos problemas de salud. En 2016 se le diagnosticó el cáncer de mama y desde entonces compartió todo el proceso en la lucha contra esa patalogía.

Ya en febrero pasado, informó que le habían diagnosticado esclerosis múltiple. En ese entonces, dijo que había experimentado una serie de síntomas que afectaron su vida diaria.

“Pérdida de memoria, falta de equilibrio, dolores y espasmos en todo el cuerpo (sobre todo en las piernas y los pies), dolor de espalda, dolor en las costillas que cuesta respirar, fugas de orina, dolores de cuello y cabeza intensos, dolor en los ojos, visión doble o borrosa, neuralgia del nervio, trigémino, parálisis facial, ahogo y dificultad para tragar, depresión, fatiga crónica, insomnio, dificultad al andar, vértigo y mareos”, puntualizó.

Luego, a inicios de este mes, reveló que el cáncer había vuelto a su cuerpo- "La semana pasada me dijeron que el cáncer había vuelto y le dije a mi amado César Román que tengo tanta paz que me asusta, porque no es humano sentir tanta paz. Es esa paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos dejó nuestro amado Jesús de la que me he adueñado como un tesoro divino", reflexionó Carmen Alicia Lara.

La también cantante se dio a conocer en Radio Caracas Televisión (RCTV) por su participación en 'Fama y Aplausos' en 2001. Luego, debutó en el mundo de las telenovelas con “Ser bonita no basta”, de ese mismo canal, en 2005.

Asimismo, participó también en otras producciones como “Por todo lo alto” y “Camaleona” antes de emigrar a Venevisión.







