La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"

Caracas / Foto: Archivo.- La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote se encuentra hospitalizada en estado "delicado" tras sufrir un infarto, según informó el sábado su colega y amigo Franklin Virgüez.

“Mi compañera por años y amiga por siempre Tatiana Capote sufrió un infarto y está hospitalizada en el Memorial Hospital de Pembroke Pines. La actriz se encuentra en cuidados intensivos de dicho centro hospitalario”, escribió Virgüez en un mensaje que generó numerosas muestras de apoyo y solidaridad por parte del público y del medio artístico.

Capote, recordada por su participación en telenovelas emblemáticas de la televisión venezolana durante las décadas de 1980 y 1990, ha mantenido una trayectoria destacada en el ámbito actoral.

Su carrera comenzó a los 10 años en la telenovela Bárbara (1971), y a lo largo de cuatro décadas participó en decenas de producciones emblemáticas como Bienvenida Esperanza, Rebeca, Maribel, Llovizna, Destino de mujer y La mujer prohibida, entre muchas otras. Su última aparición en televisión fue en Corazón valiente (2012).

Además de su trayectoria actoral, Capote fue coronada Miss Mundo Venezuela 1979, representando al país en el certamen internacional de Miss Mundo ese mismo año. También participó en varias producciones cinematográficas, entre ellas Adiós Miami (1983) y Retén de Catia (1984).

Actualmente residenciada en Miami, Capote ha mantenido una vida vinculada al arte y a la comunidad venezolana en el exterior. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre su evolución médica, pero familiares y amigos han pedido oraciones por su pronta recuperación.