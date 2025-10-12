Vitrina
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
Actualmente residenciada en Miami, Capote ha mantenido una vida vinculada al arte y a la comunidad venezolana en el exterior
Caracas / Foto: Archivo.- La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote se encuentra hospitalizada en estado "delicado" tras sufrir un infarto, según informó el sábado su colega y amigo Franklin Virgüez.
Lea también: Fallece la leyenda de Hollywood y ganadora del Óscar Diane Keaton a los 79 años
“Mi compañera por años y amiga por siempre Tatiana Capote sufrió un infarto y está hospitalizada en el Memorial Hospital de Pembroke Pines. La actriz se encuentra en cuidados intensivos de dicho centro hospitalario”, escribió Virgüez en un mensaje que generó numerosas muestras de apoyo y solidaridad por parte del público y del medio artístico.
Capote, recordada por su participación en telenovelas emblemáticas de la televisión venezolana durante las décadas de 1980 y 1990, ha mantenido una trayectoria destacada en el ámbito actoral.
Su carrera comenzó a los 10 años en la telenovela Bárbara (1971), y a lo largo de cuatro décadas participó en decenas de producciones emblemáticas como Bienvenida Esperanza, Rebeca, Maribel, Llovizna, Destino de mujer y La mujer prohibida, entre muchas otras. Su última aparición en televisión fue en Corazón valiente (2012).
Además de su trayectoria actoral, Capote fue coronada Miss Mundo Venezuela 1979, representando al país en el certamen internacional de Miss Mundo ese mismo año. También participó en varias producciones cinematográficas, entre ellas Adiós Miami (1983) y Retén de Catia (1984).
Actualmente residenciada en Miami, Capote ha mantenido una vida vinculada al arte y a la comunidad venezolana en el exterior. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre su evolución médica, pero familiares y amigos han pedido oraciones por su pronta recuperación.
En el "Día de la Resistencia Indígena": Venezuela denuncia “colonialismo” estadounidense en el Caribe
Cancelan partido amistoso Venezuela vs. Belice en Chicago por "fuerza mayor"
"No es disuasión ni ultimátum, sino diálogo": el mensaje del papa León XIV sobre la paz
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
Trump viaja a Oriente Medio por el alto al fuego e instar a un "acuerdo de paz duradero"
Explosión en planta de explosivos militares en Tennessee deja 16 muertos
Orgullo venezolano: Clara Fuentes se alza con el oro en el Mundial de Parapowerlifting
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
Al menos 20 lesionados y más de 30 viviendas colapsadas por rotura de tubería matriz en El Hatillo
María Corina Machado gana el Premio Nobel de Paz "por su lucha por la democracia en Venezuela"
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.106,64 puntos este 9 de octubre
EE. UU. autoriza a Trinidad y Tobago para desarrollar yacimiento de gas con Venezuela
Gaza retira 23 mil toneladas de escombros mientras Israel ofrece ayuda de por vida a los secuestrados
Estudiantes venezolanos lideran participación en el hackathon científico y social CoAfina 2025
Tendencias
-
Mundo2 días.
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
-
Mundo2 días.
Venezuela propone tres acciones en la ONU frente a las operaciones de EE. UU. en el Caribe
-
Mundo2 días.
Trump sobre el Nobel de la Paz: "La persona que ganó me dijo que lo está aceptando en mi honor"
-
Vitrina2 días.
Desde La Huésped hasta Monstruo: este es el top 10 de las series de Netflix más vistas en Venezuela
-
Mundo2 días.
Petro afirma que "Venezuela no necesita misiles ni invasiones, sino diálogo político"
-
País2 días.
Capriles felicita a Machado y espera que su Nobel sirva para “alcanzar la paz” en Venezuela
-
Mundo2 días.
Lo que dijo Barack Obama tras premiación a María Corina Machado con el Nobel de la Paz
-
Mundo2 días.
EE. UU. justifica ante la ONU operaciones en el Caribe: "No vacilaremos en proteger a nuestros ciudadanos"