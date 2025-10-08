La comedia venezolana “Un Viaje de Película” se estrenará el 6 de noviembre

Caracas/Foto: Alvarado Original Films.- La casa productora Alvarado Original Films anunció este martes que su más reciente comedia cinematográfica, “Un Viaje de Película”, llegará a las salas de Cines Unidos el próximo 6 de noviembre.

La producción, dirigida por Carlos Daniel Alvarado, promete llevar al público a través de un recorrido hilarante por la geografía venezolana.

“Un Viaje de Película” narra la historia de cuatro estudiantes de cine —Víctor, Pablo, Laura y David— quienes se embarcan en una travesía a lo largo de Venezuela. El viaje se justifica como un proyecto documental de cierre académico, pero en realidad esconde la obsesión de Pablo por conocer a la famosa actriz Claudia Villanueva.

Esta motivación personal desata una cadena de situaciones cómicas e inolvidables que se desarrollan en los paisajes más impresionantes del país.

Con el consejo del experimentado dueño de un restaurante, Eliseo, y la excentricidad del personaje Coco, la cinta combina risas, amor, despecho y alguna que otra mentira, consolidando la experiencia de los protagonistas como un verdadero "viaje de película".

Reparto

El reparto de la cinta reúne a reconocidas figuras del talento nacional, incluyendo a José Ramón Barreto (Víctor), Jhon Guitian (Pablo), Karla Viera (Laura), Mario Becerra (David), y Adriana Marval en el papel de la actriz Claudia Villanueva. El elenco se complementa con las participaciones de Pedro Durán (Eliseo), Vicente Peña (Coco) y Mario Sudano (El Profesor).

La productora, Alvarado Original Films, se consolida en la industria cinematográfica venezolana con una sólida trayectoria en la creación y distribución de contenidos audiovisuales. La productora ha desarrollado alianzas estratégicas en países como México, España y Colombia, y sus proyectos han obtenido reconocimiento en prestigiosos eventos internacionales, incluyendo el International New York Film Festival (EE. UU.) y el British International (Inglaterra).

Tras el éxito de “Venite pa’ Maracaibo” (2023), “Un Viaje de Película” (2025) se perfila como una de las comedias más esperadas del cine venezolano.