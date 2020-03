La crisis económica obligó a este actor de Televisa a predicar el evangelio

Caracas / Foto portada: Getty Images.- El actor mexicano José Ángel Llamas, conocido por protagonizar la telenovela ‘Amor descarado’, al perder la exclusividad del canal Televisa contó en un video cómo su vida cambió tras conocer a Dios en una etapa en la que pensaba que todo estaba perdido.

«La fama empezó a alterar mi humildad, mi sencillez y empezó a darme la fama cierto poder y control que yo creía que tenía todo aquí, en la palma de mi mano, y que si yo decía ‘quiero eso’ lo podía conseguir. Ese era el sueño de poder tener una esposa, una familia, una casa grande, un coche bonito y cuando tuve todo eso me di cuenta que no estaba contento. Estaba odiando lo que debía amar y estaba amando lo que tenía que odiar», explicó el actor al comienzo del audiovisual.

Llamas, de 53 años de edad, explicó que hubo varios momentos en los que pensó que su vida no «tenía sentido, ni deseos de vivir». Recordó que por su depresión comenzó a perder la paciencia con su esposa, la actriz Mara Croatto, y sus hijos.

«Ya no quería volver a mi casa y supongo que ellos ya no estaban cómodos tampoco en estar aquí. Nunca nadie me dijo que en esa carrera del éxito cuando llegabas a la cima no había nada», indicó el actor.