La defensa de la diputada Tamara Adrián tras denuncia por presunta corrupción

Caracas.-Ante las recientes acusaciones de corrupción en su contra que implican la certificación en la legalidad de unos préstamos a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la diputada a la Asamblea Nacional (AN) perteneciente al partido Voluntad Popular (VP), Tamara Adrián, se defendió asegurando que solo brindó asesoramiento jurídico a un cliente. “Deploro que se me quiera involucrar en hechos que me son ajenos totalmente y en los que no estuve involucrada, más allá de revisar, como abogada, la documentación legal y los contratos propuestos, que es una actividad normal de un abogado”, dijo.

En un reportaje publicado en el portal digital de noticias, El Nuevo Herald, con la firma de Antonio María Delgado y Jay Weaver, se señaló a Adrián como una de las posibles responsables de llevar a cabo un “esquema” legal que permitió “malversar” cuatro millones y medio de dólares, esto considerado por la justicia de los Estados Unidos (EE. UU.) como el mayor desfalco del chavismo hasta el momento.











Según lo expuesto en el portal, para el 2012 la legisladora afirmó a través de un escrito, que los “préstamos otorgados en bolívares a Pdvsa y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales, cumpliendo con todas las leyes y requisitos”.

“Pero esas operaciones presuntamente permitieron a los banqueros venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto volverse inmensamente ricos, con la asistencia del banquero suizo Charles Henry Beaumont, según las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

La dirigente de VP respondió a través de su cuenta oficial en Twitter, que en efecto, en 2012 un cliente solicitó “una opinión estrictamente jurídica sobre la legalidad de un contrato” firmado con la estatal petrolera, el cual aseguró que pertenecía a la misma persona que pidió sus servicios como profesional de las leyes.











“Se nos preguntó si el pago en moneda extranjera de obligaciones asumidas por Pdvsa en bolívares estaría o no en contravención con el ordenamiento cambiario y legal, siempre que tal pago generase ganancias claras para Pdvsa”, manifestó, y explicó que “tomando en consideración la legislación vigente en esa época”, sostuvo que no se estaba infringiendo ningún precepto venezolano.

Precisó que en ningún momento estuvo involucrada en la negociación del contrato así como tampoco en su práctica, e indicó que otros abogados, incluyendo la Consultoría Jurídica de Pdvsa y firmas privadas, corroboraron la asesoría dada y la “legalidad” de la operación que fue consultada.

“Desafortunadamente para el país, el haber hecho notar la legalidad de estas operaciones, abrió los apetitos indebidos de los bolichicos y otros especímenes iguales, y la puerta a la creación de un monstruo de Frankenstein, en cuya creación, por supuesto, no tuve incidencia”, sentenció la primera venezolana transgénero en ganar un escaño en el Parlamento de Venezuela.

Consideró que de esa manera los hijastros de Nicolás Maduro, los bolichicos y el dueño de la televisiora Globovisión, Raúl Gorrín, dieron con una “brecha” basada en el asesoramiento de ella, para “drenar recursos” y “enriquecerse” por medio de la empresa de crudo del país. “Y potenciaron estas operaciones por varios años”, agregó.

“La forma en la que ha sido presentada la “noticia” hace presumir que se trata de un ataque destinado a coadyuvar a la matriz que quiere imponer el régimen, que pretende hacer ver que todo el mundo es corrupto. No nos van a doblegar en la lucha por la libertad”, finalizó.

8/9 Deploro que se me quiera involucrar en hechos que me son ajenos totalmente y en los que no estuve involucrada, más allá de revisar, como abogada, la documentación legal y los contratos propuestos, que es una actividad normal de un abogado. — TamaraAdrian (@TamaraAdrian) February 11, 2020

