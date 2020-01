La defensa de Ozuna a su prometida tras recibir fuertes críticas por su apariencia

Caracas / Foto portada: Tunota.- El cantante, compositor y actor puertorriqueño Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido en la palestra musical como Ozuna, defendió a su prometida, Taína Marie Meléndez, del comentario de un usuario de Instagram que criticó la apariencia de su pareja.

“Teniendo mujeres tan bellas, terminaste con una pela papa“, fueron las palabras que escribió el internauta en una publicación del artista boricua en la que está acompañado de su futura esposa y sus hijos.

Ozuna, de 27 años de edad, decidió responderle al detractor en defensa de Taína. “Es que ese es el detalle, que pela bien las papas“, contestó intérprete de ‘Taki Taki’ con emojis sonrientes.

Cientos de usuarios reaccionaron a su respuesta y lo felicitaron por proteger a la madre de sus hijos. “Ella es una mujer bella, además es la madre de sus hijos”, “Buena respuesta. ¡Que viva el amor!”, “¡Maestro! Bien respondido”, comentaron algunos usuarios en la red social.

Ozuna le propuso matrimonio a Taína Marie Meléndez, después de ocho años de relación, y compartió el pasado 13 de enero con un audiovisual el conmovedor momento de la propuesta. Además, al día siguiente posteó otro video para agradecer a sus seguidores el apoyo y aclarar que su decisión es por el amor a su familia.

“Quería hacer este vídeo para darle las gracias a todas esas personas que me han escrito y me dicen ‘mira, Ozuna felicidades’. Otros no están de acuerdo. Quería poner claro a todos esos jóvenes que me preguntan por qué esto, por qué lo otro que después de que uno ha alcanzado tanto, en tan corto tiempo, lo que me queda es consagrar mi familia, solidificar mi familia, acercarme cada día más a papito Dios y seguir aprendiendo·, manifestó el artista.