La emotiva canción que dedicó Franco de Vita a Venezuela

Caracas / Foto portada: Cusica.- El cantautor ítalo-venezolano, Franco de Vita, publicó este miércoles 18 de diciembre un video a través de su cuenta en la red social Twitter en el que interpretó una canción que dedicó al país donde vivió por más de dos décadas, Venezuela.

“Que no me falte el aire cuando tenga que volver, que no me arranquen de raíz que solo se nace una vez”, escribió el cantante en la publicación.











La emotiva interpretación del criollo cautivó a los seguidores del artista y generó cientos de reacciones en las redes sociales. “¡Hermosa canción Franco! ¡Me hiciste vibrar el corazón una vez más! Bendiciones”, dijo un usuario. “Aquí te esperamos Franco de Vita. Siempre pendiente de tu país, gracias por eso. Me emocionó hasta las lágrimas tu canción”, escribió otro en Twitter.

Franco, de 65 años de edad, es reconocido a nivel internacional por sus interpretaciones y ha ganado varios galardones, entre los que destacan dos Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino y mejor video musical versión larga, obtenidos en 2011 con su álbum ‘En primera fila’.

“Que no me falte el aire cuando tenga que volver,

Que no me arranquen de raiz que solo se nace una vez” pic.twitter.com/9yeQjK7JLj







— Franco De Vita (@FrancoDeVita) December 18, 2019

Aquí te esperamos @FrancoDeVita Siempre pendiente de tu país, gracias por eso. Me emocionó hasta las lágrimas tu canción… 💕 — Nancy 💕 (@nancyosorf) December 19, 2019

