La fe de Óscar Alejandro: "Los planetas están alineados y seremos libres"
El influencer se mostró esperanzado después de que María Corina Machado ganara el Premio Nobel de la Paz
Caracas/Foto: Archivo.- El youtuber venezolano, Óscar Alejandro, se mostró esperanzado este viernes de que Venezuela "sea libre", en un mensaje publicado poco después de que María Corina Machado ganara el Premio Nobel de la Paz.
"Los planetas están alineados, vamos a ser libres", expresó en una publicación hecha en su cuenta de X.
Poco antes, felicitó a Machado por la consecución de esta importante distinción. "Querida María Machado: ¡Felicidades! Eres la fiel prueba de que con estrategia, inteligencia, determinación, y el apoyo de un pueblo, la paz es posible sin disparar una bala", apuntó.
Óscar Alejandro continuó dedicando mensajes a Machado en otra publicación, donde citó un comunicado que la exdiputada difundió. "Gracias a ti hasta el final de los tiempos", apuntó.
El anuncio
A primera hora de este viernes, Machado recibió la llamada del director del Instituto Nobel de Noruega, Kristian Berg Harpviken, quien le informó personalmente que había sido elegida ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, antes de que la noticia se hiciera pública a nivel mundial.
En un video difundido en la red social X por la cuenta oficial del Premio Nobel, se escucha a Harpviken comunicarle la decisión. Machado respondió emocionada: “Oh Dios… no tengo palabras”.
El Comité Noruego del Nobel reconoció a María Corina Machado por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su “lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, la describió como “una valiente y comprometida defensora de la paz” que representa “una elección de votos en lugar de balas”.
El galardón convierte a María Corina Machado en la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, consolidándola como una de las principales figuras de la lucha democrática en América Latina.
