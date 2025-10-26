La fe se consolida en Baruta: Alcaldía honra a santa Carmen Rendiles con nueva escultura

Caracas/Foto: Cortesía.- Este domingo, 26 de octubre, la Alcaldía de Baruta reiteró su compromiso con los valores de la fe y la historia local al develar una nueva escultura en honor a santa madre Carmen Rendiles. La ceremonia, cargada de fervor y comunidad, se llevó a cabo justo una semana después de su reciente canonización por la Iglesia católica el 19 de octubre.

La obra, que perpetúa el legado de esta mujer venezolana de fe y servicio, embellece ahora la entrada de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, en el histórico pueblo de Baruta.

Un símbolo de fe y devoción

Esta emotiva instalación es la segunda escultura en el templo realizada por el reconocido artista Manuel Parada, ubicándose junto a la ya existente del también santo venezolano, José Gregorio Hernández. La presencia conjunta de estas dos figuras emblemáticas busca fortalecer la devoción, el sentido de pertenencia y los valores espirituales entre los feligreses y la comunidad.

El alcalde de Baruta, Darwin González, enfatizó la importancia de este acto como una muestra clara del apoyo de la gestión municipal a las raíces espirituales y culturales del municipio.

“La presencia de estas dos figuras en nuestro pueblo refleja nuestro firme compromiso con la historia y la fe de Baruta. La canonización de Madre Carmen es un gran orgullo para todos los baruteños y venezolanos. Ahora, nuestros vecinos pueden encontrar en sus vidas la empatía y el ejemplo de estos santos que dedicaron su existencia al servicio de los demás”.

Legado espiritual para la comunidad baruteña

González agregó que estas obras van más allá del embellecimiento de la iglesia; representan un símbolo tangible de esperanza y fe que refuerza los valores de solidaridad y compromiso que caracterizan a la comunidad baruteña.

La inauguración de la escultura de santa madre Carmen Rendiles marca un momento significativo para el municipio, afianzando el legado espiritual de una de las figuras más emblemáticas de Venezuela y permitiendo a los fieles seguir honrando su memoria y ejemplo de vida como motor de la acción social y la fe.

