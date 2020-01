La foto de los integrantes de RBD que sorprendió a sus fanáticos

Caracas / Foto portada: Elcomercio.- Los integrantes del grupo de pop mexicano RBD, formado por los actores Alfonso Herrera, Anahí Puente, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María Espinosa y Maite Perroni, compartieron en sus cuentas de Instagram este martes 31 de diciembre una fotografía de su reencuentro que sorprendió gratamente a sus fanáticos.

Lea también: Lucero muestra su rostro sin maquillaje y deja ver el paso de los años

La empresaria Anahí, de 36 años de edad, publicó la instantánea acompañada del mensaje “Feliz año nuevo”, por su parte, la cantante Dulce María subió la fotografía con un mensaje semejante, mientras que, Christian Chávez hizo referencia a la reunión de los artistas y expresó “por qué una no es ninguna , feliz Año Nuevo”.











Hace unos días los seis miembros de RBD publicaron la primera imagen de su encuentro. En ese momento, Maite acompaño la imagen de un extenso mensaje: “Este es el verdadero reencuentro , no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola”.

“Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo todo lo que con lleva porque ayer recordé quienes somos cuando estamos juntos . Los amo más q nunca”, concluyó la actriz.

En respuesta miles de fans dejaron comentarios. “Ustedes en mis sueños siempre han de estar como una luz que me ilumina y al despertar quiero volverlo a intentar”, “Que texto maravilloso. Tu como siempre nos emociona”, dijeron algunos usuarios.











La agrupación se separó hace 11 años y desde ese momento los fanáticos han manifestado que desean una nueva producción musical, sin embargo, cada uno de sus integrantes tomaron rumbos diferentes y se desenvuelven en distintas áreas del mundo del espectáculo. En ese sentido, Maite Perroni, se ha dedicado hacer telenovelas y está trabajando actualmente en la serie de televisión ‘El juego de las llaves’.

Comentarios

comentarios