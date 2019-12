La fracción 16-J conocía proyecto de reforma una semana antes de que se aprobara

Caracas.- El diputado Sergio Vergara, de Voluntad Popular, reveló a El Cooperante que personalmente le envió a Richard Blanco la propuesta de Reforma del Reglamento de Debates de la Asamblea Nacional el día 9 de diciembre. Es decir, nueve días antes de que se aprobara por la mayoría de los integrantes del Parlamento. Sin embargo, tanto Blanco como los integrantes de la fracción minoritaria 16-J han declarado que fueron tomados por sorpresa.

Le puede interesar: Quiénes se ausentaron de la sesión que le puede salvar la vida al Parlamento

De hecho, en el comunicado que publicaron para explicar su ausencia el día de la discusión, la justificaron aduciendo precisamente el desconocimiento de su contenido y el hecho de que se tratara de una situación “sobrevenida”.











“La propuesta le fue remitida el lunes 9 de diciembre…” dijo Vergara. Y afirmó públicamente que tenía las pruebas de ello en las conversaciones sostenidas via WhatsApp con Richard Blanco

Blanco le confirmó que la haría circular en su fracción para la discusión interna. “Pero Luego pensaron que no se discutiría y por eso no hicieron las observaciones. “

Lo extraño es que si pensaron que no se discutiría la reforma en la AN ¿Por qué no asistieron ese día a la sesión?

Esa situación les hace percibir ahora como un grupo alineado con los intereses del gobierno de Nicolás Maduro, algo que puede debilitar al grupo político y a sus líderes, al extremo de que uno de sus más importantes aliados, Antonio Ledezma, se demarcó públicamente de esa actitud y declaró que la reforma se ha debido aprobar por todas las fracciones opositoras de la oposición.











Comentarios

comentarios