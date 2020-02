Caracas / Foto portada: Getty Images- La hija adoptiva del director, guionista y productor de cine estadounidense, Steven Spielberg, Mikaela, reveló en una entrevista con el diario The Sun, que comenzó a trabajar como actriz de cine para adultos.

“Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo, de que me dijeran que tenía que odiarlo. También me cansé de trabajar día a día en algo que no era satisfactorio para mi alma”, explicó la Mikaela, de 23 años de edad.











La actriz aseguró que se considera una “criatura sexual”, por esa razón, explicó que algunas personas a su alrededor no se sentían a gusto por su personalidad y afirmó que su elección fue sencilla: “Por naturaleza, siempre he sido una persona muy sexual”.

Mikaela comentó que pese a los nervios que sentía por darle a conocer la noticia a sus padres, decidió poner fin al misterio a través de una videollamada. Asimismo, aseveró que lejos de molestarse por su decisión, se mostraron intrigados y finalmente la apoyaron.

La hija del dramaturgo afirmó que alter ego en el cine para adultos será ‘Sugar Star’ y que buscará forjar su carrera a través de material en solitario, porque no quiere tener relaciones con otras personas, y se centrará en el fetichismo.











Además, la joven manifestó que su pareja, Chuck Pankow, de 47 años de edad, está de acuerdo con su trabajo aunque le costó familiarizarse con su nueva ocupación.

