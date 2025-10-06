La historia de amor del ex boina verde que invadió Venezuela lo podría devolver a la cárcel

Caracas/Foto: New York Post.- Jordan Goudreau, el ex boina verde que intentó invadir a Venezuela en el año 2020 para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, ha aspirado por tanto tiempo a tener una vida "de película" que no solo se inscribió en la Academia de Cine de New York, sino que ahora protagoniza una lamentable historia de amor que lo podría llevar de nuevo a la cárcel.

La otra protagonista - su ex, la cineasta Jen Gatien-, realizó el año 2024 un documental sobre la invasión que tituló "Hombre de Guerra", y donde la estrella central es Jordan Goudreau, su novio entonces, y quien ofreció a cámara su versión de lo que ocurrió antes y después del asalto armado a Venezuela.

Allí llega a confesar que firmó un contrato por poco más de 2 millones de dólares por ese trabajo, pero cuando le preguntan en cámara de dónde provenía ese dinero, contesta: "Nunca pregunté".

Cuenta también que un año después de la invasión fallida, el FBI allanó su casa "porque planeé y ejecuté una operación para invadir Venezuela con la esperanza de liberar a 30 millones de personas", asegura.

—¿Y cómo salió?—le dicen.

—No, bueno —responde muerto de la risa.

Lo cierto es que el romance comenzó en el año 2021,cuando la cineasta Gatien registró junto a Goudreau una productora en Florida donde ella, como consta en los registros, aparecía como "su novia", un amor que la condujo a poner su apartamento de Manhattan, valorado en dos millones de dólares, como parte de la fianza que Goudreau necesitó en 2024 para enfrentar cargos federales por tráfico de armas en conexión con el extraño plan de invasión. Pero un juez de Tampa ordenó su liberación a las pocas semanas de su arresto y ahora los fiscales temen que Goudreau huya de Estados Unidos para no enfrentar el juicio, que será en febrero próximo.

Durante los dos años que vivieron en el apartamento de Manhattan, Goudreau se inscribió en la Academia de Cine de New York y se apartó temporalmente de su empresa, Silvercorp, donde sigue ocupando todos los cargos.

Pero la relación entre ambos se rompió y, a comienzo de esta semana, la cineasta presentó una moción para separarse financieramente de Goudreau afirmando que se volvió "verbalmente abusivo" y amenazante. De hecho, cuando fue detenido y esposado afuera del apartamento de Gatien el año pasado, Goudreau usó una grosería para decirle al FBI que ella ya no era su novia.

La cineasta ha dicho a las autoridades que teme que Goudreau se fugue de Estados Unidos para evadir la justicia. En un documento judicial, ella afirma que Goudreau la amenazó e intentó obtener declaraciones difamatorias para impedir que ella se retractara del acuerdo de fianza.

“Maldita sea, no voy a volver a la cárcel”, le escribió Goudreau a Gatien en un mensaje de texto, entre otros intercambios llenos de groserías, como respuesta a la solicitud hecha por ella para la liberación de la fianza.

Goudreau dijo que la conexión con ella "era perjudicial"... "Quiero liberarme de su control sobre mí y mi vida", declaró a través de su abogado. "Solo hay una cosa que Gatien hace bien. No pienso volver a la cárcel porque soy inocente".

El documental de Gatien se puede ver en Prime Video y hace eco de las afirmaciones de Goudreau de que la invasión fue respaldada por Estados Unidos, y se guio por una recompensa de 15 millones de dólares que ofrecía el gobierno de Estados Unidos. También afirma que recibió palabras de aliento de funcionarios y personas cercanas a la Casa Blanca, con quienes mantuvo un estrecho contacto en aquellos momentos, incluido Keith Schiller, un exguardaespaldas de Donald Trump.







