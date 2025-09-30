Mundo
La historia de Mariale, una venezolana que presta servicio en la Fuerza Aérea de EE. UU.
Su testimonio ha sido recibido con orgullo por la comunidad venezolana en el exterior
Caracas/Foto: Captura de pantalla.- María Alejandra, conocida como “Mariale”, es una joven madre y trabajadora venezolana que presta servicio en la Armada de los Estados Unidos. Oriunda de la ciudad de San Cristóbal, Táchira, la connacional comparte contenido para empoderar a las mujeres y a las madres de todo el continente.
La venezolana se mudó a Estados Unidos hace casi nueve años y actualmente es miembro activo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, específicamente de la Fuerza Aérea.
La militar, quien está casada y es madre de dos hijos, ha manifestado que su principal motivación para crear contenido en plataformas como TikTok es ser un ejemplo para otras mujeres que, al igual que ella, son madres de familia y desempeñan funciones dentro de instituciones o empresas.
En su mensaje, Mariale enfatiza que ser madre o esposa no debe limitar la identidad ni la capacidad de una mujer para alcanzar sus metas.
La venezolana destaca la importancia de tener la "fuerza para poder salir adelante y cumplir nuestros sueños", sin importar el ámbito que se elija, y subraya que "todo aquello que quieras lograr, lo puedes hacer".
Su testimonio ha sido recibido con orgullo por la comunidad venezolana en el exterior, que ve en su trayectoria un símbolo de perseverancia y dedicación de los connacionales que viven en el extranjero.
