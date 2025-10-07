La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes

Caracas/Foto: Cortesía.- En una charla que dio Vishen Lakhiani en una de reciente conferencia en Asia y donde también participó uno de los físicos más importantes del mundo, el japonés Michio Kaku, el joven CEO de Mindvalley optó por presentar el lado oscuro de la inteligencia artificial, una de las herramientas que utiliza en su empresa para acelerar la productividad y la innovación, pero, como asegura, también posee un lado oscuro "que está secuestrando nuestras mentes, nuestros votos y nuestra humanidad compartida".

Y dice más: está ayudando a discriminar y odiar a los inmigrantes.

En su conferencia aseguró que la IA se está utilizando "no para elevarnos, sino para dividirnos... Y todos nosotros estamos siendo manipulados para servir a un propósito político mayor".

"Comencemos con el algoritmo... del tipo que alimenta tu atención con titulares. Controla tu indignación. Secuestra tu empatía. Del tipo que impulsa TikTok, YouTube, Facebook y X. Estos algoritmos no solo reflejan tus creencias, las moldean. Y aquí está la incómoda verdad: A la IA no le importa la democracia. Optimiza una sola cosa: la interacción".

Y según Lakhiani, la forma más rápida de conseguir interacción es a través del miedo, la indignación y la división. De acuerdo a su criterio, esto permite que los usuarios obtengan lo que llama "cebo emocional" y que se produce a través de titulares como “Los demócratas paralizan el gobierno porque quieren atención médica para los inmigrantes ilegales”, una mentira que propagó Donald Trump en su reciente discurso en las Naciones Unidas. Y ocurre que la verdadera porción del presupuesto de salud de EE. UU. que se destina a los inmigrantes indocumentados es solo del 1%", como demostró.

La otra mentira que destapó en su conferencia y que lamentablemente se ha convertido en verdad gracias a los titulares que el algoritmo repite en todas las redes, es que los inmigrantes indocumentados no pagan impuestos y son una carga para los contribuyentes.

"La verdad es que los inmigrantes indocumentados contribuyen con 97 mil millones de dólares en impuestos anuales, el equivalente a la recaudación fiscal de todo el estado de Ohio... El inmigrante indocumentado promedio en Estados Unidos contribuye entre 8 mil y 10 mil dólares al año en ingresos fiscales".

Y recordó que durante décadas, Estados Unidos mantuvo una política de puertas giratorias con México, ya que la mano de obra indocumentada fue recibida discretamente para realizar los trabajos que los estadounidenses no querían ni quieren hacer. Una política que toleraron Reagan y Bush "pero que solo se convirtió en una crisis cuando el miedo se convirtió en una estrategia de campaña..." Miedo que también se utilizó para calificar de delincuentes a todos los inmigrantes, como ha asegurado Trump desde que era candidato a la presidencia.

"Pero los datos del Instituto Cato cuentan otra historia: los inmigrantes indocumentados tienen un 41 % menos de probabilidades de ser encarcelados que los estadounidenses. Y los inmigrantes documentados tienen un 74 % menos de probabilidades de ser encarcelados. Es decir, que los inmigrantes son menos propensos a participar en conductas delictivas. Pero, por supuesto, no conviene decir esa verdad."

El tecnócrata culminó su conferencia señalando que "si seguimos permitiendo que el miedo gane, si seguimos permitiendo que la IA nos divida, entonces la mayor estafa del siglo XXI se consumará: Los poderosos seguirán robándote, seguirás culpando a los débiles y la democracia no sobrevivirá otra década de miedo algorítmico".







