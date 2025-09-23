Mundo
"La interdicción no funciona": Rubio asegura que ataques a embarcaciones en el Caribe "continuarán"
Rubio sostuvo que la "interdicción tradicional no funciona, ya que los cárteles no les importa perder drogas o embarcaciones” y que han adaptado su modelo de negocio a estas pérdidas
Caracas / Foto: Archivo.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este martes que los ataques militares contra embarcaciones vinculadas a cárteles de drogas en el Caribe "continuarán", calificando estas embarcaciones como una “amenaza inminente” para la seguridad estadounidense.
En una entrevista con CBS, Rubio sostuvo que la "interdicción tradicional no funciona, ya que los cárteles no les importa perder drogas o embarcaciones” y que han adaptado su modelo de negocio a estas pérdidas. “Si quieres detener a estos cárteles, tienes que dejarles claro que no van a traer sus barcos aquí”, afirmó.
El funcionario enfatizó que la medida es necesaria para prevenir que la droga llegue al país. “Si hay un barco lleno de drogas que se dirige a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente, es una amenaza tan grande como un ataque directo. Hay que detenerlo”. Rubio añadió que la operación "ha reducido la presencia de embarcaciones en las últimas semanas", lo que "demuestra su eficacia" y aseguró que "seguirá implementándose".
El pasado 17 de septiembre, la administración Trump afirmó que Estados Unidos "está listo" para nuevas operaciones y advirtió que “no es posible en este momento determinar el alcance ni la duración de las acciones militares que serán necesarias”.
En una carta enviada al Senado, divulgada por el periodista Joshua Goodman de la agencia AP, explicó que las operaciones militares buscan proteger a los ciudadanos y a los “intereses vitales” de Estados Unidos, frente a lo que describió como un “punto crítico” de amenaza.
Ataques a embarcaciones
El 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses destruyeron una primera lancha que, según Washington, transportaba cocaína y fentanilo con destino a Estados Unidos, dejando un saldo de 11 fallecidos.
El hecho fue difundido en un video publicado por el secretario de Estado, Marco Rubio, material que el gobierno de Nicolás Maduro calificó de “fabricado con inteligencia artificial”.
Días después, Trump confirmó un segundo ataque contra una embarcación que describió como “extremadamente violenta”, en el cual murieron tres presuntos “narcoterroristas” venezolanos.
Finalmente, el 16 de septiembre el propio mandatario reveló que hubo un tercer operativo que no se había hecho público. “Derribamos barcos. En realidad fueron tres, no dos, pero ustedes vieron dos”, dijo antes de partir a una visita oficial al Reino Unido.
Las operaciones han sido seguidas de incidentes adicionales que han crispado aún más la relación entre Caracas y Washington. El 11 de septiembre, el Departamento de Defensa calificó de “provocador” el sobrevuelo de aeronaves militares venezolanas contra buques de EE. UU. en el mar Caribe. Dos días después, Venezuela denunció que marines estadounidenses abordaron “de manera hostil” a nueve pescadores que faenaban en aguas bajo su jurisdicción.
El oficialismo venezolano rechazó los señalamientos de la Casa Blanca y acusó a Estados Unidos de “fabricar provocaciones para justificar una agresión contra Venezuela”.
