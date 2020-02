Caracas/ Foto: @Vladimirala1_gv.- A propósito del Día de la Juventud, representantes de Acción Democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela, debatieron este miércoles sobre las críticas condiciones en las que se encuentra el país, que atraviesa seis años de recesión y dos años de hiperinflación.

La dirigente de Acción Democrática, Evelyn Pinto, resaltó la crisis humanitaria por la que atraviesa el país, la migración de la juventud, la corrupción y defendió la formación de la militancia de la tolda blanca, en tanto que la representante del Psuv, Aurora Paredes, se enfrascó en el tema de las sanciones como punto de honor para justificar los indicadores del país, un ítem en el que Pinto también cuestionó que el Banco Central de Venezuela no publique las estadísticas macroeconómicas con regularidad.











“No podemos generar un debate partiendo de una falacia. Dicen que (Henry) Ramos Allup no reconoció a Maduro, pero fue Maduro quien no reconoció a la Asamblea Nacional. Corrupción pareja es lo que hay en el país. Las mujeres venezolanas son víctimas de esta crisis humanitaria en el área de salud pública, no tienen ni para costearse toallas sanitarias, dejan de comer para darle alimentos a su familia”, comentó Evelyn Pinto, quien también se desempeña como directora de Cultura del Parlamento, en el programa “Vladimir a la 1”, transmitido a través de Globovisión.

Pinto fue refutada por Paredes, quien justificó la crisis aseverando que para abordar el problema es necesario hablar de bloqueos y sanciones, haciendo alusión a “diferentes explicaciones de la realidad del día de hoy” y expresando que “corrupción no es sinónimo de chavismo”, al tiempo que calificó como absurdo no reconocer que el bloqueo y las sanciones no afectan al país.

“Para reconocernos hay que respetarnos. Los jóvenes que se han ido del país para ayudar a sus familias, los esperamos en Venezuela para que se sigan preparando, pero también quedamos muchos aquí. Estamos lanzando una propuesta única que es el foro de juventudes que busca articular propuestas de cara a una transición, porque aquí no hay Estado derecho, y en el área universitaria se refleja cuando no hay transporte público y tampoco hay agua”, le replicó Pinto.









Propuesta política

Por su parte, a juicio de Paredes, de no ser por el bloqueo, un presunto “proyecto bolivariano” podría ponerse en marcha, con un fondo de 100 millones de dólares. “Tenemos que ser futuro y presente del país porque todos tenemos que ser factor de cambio”, dijo.

La dirigente oficialista aprovechó para cuestionar a la tolda blanca. “No tienen plan de futuro para Venezuela”, dijo, una idea que Pinto no dudo en responder, recordando que Acción Democrática ejecuta de manera constante visitas casa por casa.

“Los jóvenes de AD somos pioneros en este tipo de actividades y nos regimos por la doctrina de Rómulo Betancourt. De hecho, fuimos pioneros en cuanto a programas sociales se refiere, programas que fueron administrados con eficacia y dieron resultados ampliamente positivos”, enfatizó.

Paredes se defendió invitando a Pinto a conocer la juventud del Psuv:

“Dicen que en la juventud de AD son los más formados, no te lo debato, pero te invito a que conozcas mejor también a la juventud del Psuv y del PCV. Bastantes opositores me dicen que estamos esperando agarrar el poder para robar, pero no saben que estamos trabajando con el pueblo y para el pueblo. Tenemos la mala maña de confundir la libertad de expresión con la difamación”, fue la respuesta a la que atinó paredes.

Políticas públicas

La representante de Acción Democrática (AD) destacó que el régimen no divulga desde hace años cifras oficiales sobre los diferentes indicadores que sirven para el funcionamiento de una nación, pues según su opinión, esta situación refleja la corrupción en las políticas públicas, que han sido desviadas para ser empleadas en acciones ilegales. Puntualizó que esa situación se refleja en el plan “chamba juvenil” tras acotar que no cuentan con salarios dignos.

“Por ahora todas las sanciones han ido a particulares e instituciones públicas que usan para incurrir en actos de corrupción, por algo tienen miedo a publicar cifras oficiales”, sentenció Pinto.

