La libertad de Venezuela tiene el apoyo de republicanos y demócratas, según Marco Rubio

Caracas.- El senador de los Estados Unidos (EE: UU), Marco Rubio, destacó este miércoles que el discurso del presidente Donald Trump mostró su compromiso con la lucha por la libertad emprendida por los venezolanos y liderada por Juan Guaidó.

A través de un video difundido en se cuenta oficial de Twitter, Rubio resaltó además el apoyo que reconocimiento que recibió Guaidó cuando tanto republicanos como demócratas se pusieron de pie para ovacionarlo, lo que apartó por momentos las tensiones que viven los bloques políticos estadounidenses por el impeachment emprendido contra Trump.

“Anoche en el Estado de la Unión dos cosas estaban muy claras: Donald Trump está firmemente comprometido a ayudar a Venezuela a restaurar su democracia y expulsar al ilegítimo régimen de Maduro; y la causa de la libertad en Venezuela tiene un fuerte apoyo bipartidista”, dijo el senador.

Durante su discurso del Estado de la Unión realizado este martes por la noche, el primer mandatario norteamericano calificó a Nicolás Maduro como un “gobernante ilegítimo” y “un tirano” que ha “maltratado” al los ciudadanos criollos. También, señaló su reconocimiento a Guaidó, quien se encontraba en el evento. “Señor presidente, lleve este mensaje de vuelta a su pueblo, todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su justa lucha por la liberad”, manifestó.

El dirigente venezolano tuvo la oportunidad de compartir el balcón del Congreso con la primera dama, Melania de Trump.

Last night at the #SOTU2020 two things were very clear:

1. ⁦@POTUS⁩ is firmly committed to helping #Venezuela restore its democracy & oust the illegitimate #MaduroRegime; and

2. The cause of freedom in #Venezuela has strong bipartisan support pic.twitter.com/PFzTUXekPT

— Marco Rubio (@marcorubio) February 5, 2020