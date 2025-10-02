La mayoría culpa a Trump y a republicanos por el cierre del gobierno

Caracas / Foto: AP.- La medida de "cerrar el gobierno", que se produjo luego de que republicanos y demócratas no lograron un acuerdo en el parlamento para aprobar el proyecto de ley de gastos del gobierno, es vista mayoritariamente como responsabilidad del partido Republicano, según una encuesta realizada por The Washington Post.

Con una muestra representativa a nivel nacional de 1010 personas, el diario reveló que, con un margen de 17 puntos porcentuales, son más los que afirman que Trump y los republicanos son responsables del cierre parcial del gobierno que los demócratas, mientras que un considerable 23% dice no estar seguro.

En una pregunta abierta, quienes culpan a Trump y a los republicanos citaron su negativa a negociar, mientras que las personas que culparon a los demócratas también criticaron al partido por negarse a ceder.

El llamado "cierre de gobierno" implica la suspensión de casi todos los servicios públicos, menos los considerados como "esenciales", tales como el servicio meteorológico, los servicios médicos en instalaciones federales, servicio postal, las fuerzas armadas, el control aeronáutico y las prisiones.

Un cierre que preocupa a dos tercios de los estadounidenses, según la encuesta, mientras una cuarta parte dice estar "muy preocupado".

Una gran mayoría apoya la petición de los demócratas de extender los subsidios federales al seguro médico en general, aunque poco menos de la mitad apoya que el partido exija esto si extiende el cierre del gobierno.

La encuesta muestra dos factores que influyen en las opiniones sobre los republicanos. Los independientes políticos tienen más del doble de probabilidades de afirmar que Trump y los republicanos son responsables del cierre (50 % frente a 22 %), mientras que el 67 % de los republicanos culpa a los demócratas.

La gente expresa una preocupación moderada sobre el impacto del cierre en esta etapa inicial, mientras una gran mayoría apoya el llamado de los demócratas para extender el gobierno federal.







