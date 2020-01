La polémica que alborotó las redes sociales sobre Nacho y Vanessa Senior (+Video)

View this post on Instagram

Señores! A mi @nacho me hizo un favor personal que nada tiene que ver con el tramite de papeles! O sea, por Dios gracias a el voy a verme con los mios. No es secreto para nadie que Tiene una agencia de viajes! LES TENGO QUE EXPLICAR QUE ME AYUDO CON LOS PASAJES? Que les pasa? Por que hacen esto? NACHO Disculpa este malentendido! Pero es que yo jamas dije que tu me sacaste el pasaporte. Ademas YO TENGO ES UN SALVO CONDUCTO yo aun no tengo papeles! Yo estoy resolviendo mi trámite de manera legal y sacando los permisos como son, que ganas de querer molestar y decir cosas que yo jamas dije! Mi amigo Juan y Nacho me ayudaron con los pasajes A MI ME ROBARON AYER TODO! Estoy resolviendo el papeleo correspondiente! Bendiciones!