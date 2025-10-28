Mundo
La primera ministra Kamla Persad-Bissessar: "Caricom ha optado por Venezuela en lugar de Trinidad y Tobago"
La primera ministra no cree contar con el apoyo de los líderes regionales de Caricom respecto a la postura de Trinidad y Tobago "en apoyo a la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico y los cárteles" y asegura que aún no ha recibido un comunicado oficial de Venezuela sobre la suspensión del acuerdo de gas entre ambos países
Caracas/Foto: AP.- "Caricom ha demostrado ser un socio poco fiable en algunos aspectos porque eligieron a Venezuela en lugar de Trinidad, y eso es algo que debemos recordar”, dijo la mandataria de Trinidad y Tobago en una entrevista televisiva, donde también aseguró que su gobierno no ha recibido ninguna comunicación oficial la decisión del gobierno venezolano de suspender los acuerdos de gas con Trinidad y Tobago.
Lea también: EE. UU. anuncia tres nuevos "ataques cinéticos" en el Pacífico que dejaron "14 narcoterroristas muertos"
"Esto no preocupa gravemente a nuestra administración, que se centra en la diversificación económica. Esto puede ser preocupante para algunos, pero definitivamente no es una gran preocupación para Trinidad y Tobago, ya que nuestro futuro no depende de Venezuela y nunca lo ha dependido, ya que tenemos proyectos para hacer crecer nuestra economía tanto en el sector energético como en el no energético”, afirmó.
Agregó que en su país no existe una zona de paz ya que "estamos siendo atacados por el narcotráfico, las pandillas, los cárteles y el tráfico de armas. Eso no está sucediendo en los demás países del Caricom. Ellos no están teniendo 600 asesinatos en un año, ni su delincuencia es la misma que ocurre en Trinidad y Tobago".
Al ser preguntada sobre las relaciones con el gobierno de Venezuela, aseguró que "mantenemos relaciones muy pacíficas con el pueblo venezolano y no hemos tenido ninguna conversación sobre energía con el gobierno venezolano desde que asumimos el cargo”.
Con la licencia de la OFAC vigente por seis meses, la incógnita es qué ocurrirá con el proyecto de gas Dragón que mantiene con Venezuela. Ella afirmó que su gobierno estaba esperando la correspondencia oficial de Venezuela.
“Nadie, ni el gobierno venezolano, ni Caricom ni ninguna otra entidad, presionará ni chantajeará a mi gobierno para que se retire de la lucha contra los cárteles de la droga... Por lo tanto, si el Gobierno de Maduro se niega a negociar con Trinidad y Tobago sobre el acuerdo de gas Dragón, existen otras vías para el diálogo y la concesión de licencias”, apuntó.
