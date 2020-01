La rapera Cardi B considera que puede ser congresista de Estados Unidos

Caracas / Foto portada: Usatoday.- La cantante estadounidense Belcalis Almánzar, conocida en la palestra musical como Cardi B, manifestó su deseo de participar en la política a través de un mensaje que publicó este lunes en su cuenta de Twitter, en el que aseguró que por sus “ideas” podría ocupar una posición en el Congreso de los Estados Unidos (EE. UU.).

“Siento que si vuelvo a la escuela y me concentro, puedo ser parte del Congreso. Tengo muchas ideas que tienen sentido. Solo necesito un par de años de escuela y puedo sacudir la mesa”, escribió la artista en su publicación.

En respuesta, cientos de usuarios han expresado su opinión al respecto y muchos están en desacuerdo con la rapera estadounidense. “Vas a necesitar más que escuela para lograr eso”, “Bueno, realmente te preocupas por la gente pobre, lo que te hace 1000 veces más calificado para dirigir este país que Donald Trump”, “Todas las personas que se burlan de ella: Tenemos un idiota estrella de televisión para POTUS. También podríamos tener otra congresista feroz, educada y bien vestida que pueda bailar”, afirmaron algunos seguidores de la intérprete de ‘I like it’.

Cardi B, de 27 años de edad, ha expresado en la red social su interés por la política y en varias ocasiones han mantenido largos debates con algunos de sus seguidores que piensan distinto a ella. Asimismo, el pasado 12 de enero mencionó que “ama la política” y no está a favor de Donald Trump.

Sus mensajes despertaron el interés de sus fanáticos por esa razón, indicó que explicará su mensaje con un video que publicará más adelante.

I do feel like if I go back to school and focus up I can be part of Congress.I deadass have sooo much ideas that make sense.I just need a couple of years of school and I can shake the table .

— iamcardib (@iamcardib) January 13, 2020