La razón por la que se incrementó el descontento en la FANB, según Sebastiana Barráez

Caracas.- La periodista especializada en fuente militar, Sebastiana Barráez, aseguró este miércoles que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) existe un incremento del descontento tras la detención de dos generales de ejército por razones políticas.

En una publicación realizada en el portal digital, Infobae, Barráez indicó que los oficiales no tienen permitido "contacto físico entre ellos, ni con sus familiares ni con nadie". Las horas de visita fueron reducidas, y solo pueden recibirlas una vez por semana, así como la "drástica disminución del tiempo de consulta con sus respectivos abogados", dijo.











“Esas decisiones afectan al general en jefe Raúl Isaías Baduel, quien fue comandante del ejército y ministro de la Defensa, siendo uno de los aliados de la revolución bolivariana y amigo personal de Hugo Chávez. A Baduel lo incluyen en todas las conspiraciones reales o ficticias contra Nicolás Maduro. A veces lo han mantenido mucho tiempo desaparecido e incomunicado, ante la desesperación de su familia”, manifestó.

Afirmó que Nicolás Maduro como otros funcionarios del Gobierno intentan descalificarlo señalando que está preso por problemas de corrupción, “lo cual es falso. Baduel está detenido por sospechas de conspiración y así está imputado. En el 2018 Maduro expulsó a Baduel de la Fuerza Armada a la vez que lo degradó”.

También, sostuvo que en agosto del 2019 Margareth Baduel denunció el trato que ha recibido su padre durante los once años que lleva detenido. En ese momento, ella señaló que su padre tenía días "sometido a un aislamiento total. No tiene acceso a hablar con ninguna persona. Está 24 horas encerrado en un espacio reducido, sólo con una colchoneta. No lo dejan tener ni la Biblia. El único contacto con la luz natural es a través de una reja".











“Lo sacaron abruptamente el 12 de junio de La Tumba a la sede de la policía militar en el Fuerte Tiuna; nunca nadie nos confirmó dónde. El domingo 21 de julio pudimos verlo por primera vez después de casi dos meses de desaparición forzada. Hablamos por medio de un teléfono a través de un vidrio en un lugar muy pequeño, donde no se puede tener ningún tipo de contacto físico”, contó su hija Margareth.

Otra de las víctimas de los atropellos de la Dgcim es el mayor general (Ej) Miguel Eduardo Rodríguez Torres, quien fue jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y Ministro del Interior y Justicia.

El mayor general fue detenido en marzo 2018 y recluido en la Dgcim, desde donde fue sacado hace unos meses y recluido en la cárcel de Fuerte Tiuna. Allí se declaró en huelga de hambre como presión para que su pareja, quien fue detenida en mayo de 2019 en la Dgcim, fuera liberada luego de recibir torturas.

El general de Brigada de la Guardia Nacional Bolivariana, Héctor Armando Hernández Da Costa es un oficial activo, alférez mayor de su promoción, con una destacada carrera militar que demostró en su lucha contra grupos irregulares en el comando de la Guardia Nacional en San Antonio del Táchira y como jefe del Comando Antidrogas de la GNB.

