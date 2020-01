La reacción de Donald Trump tras enterarse del fallecimiento de Kobe Bryant

Caracas.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este domingo el fallecimiento del jugador de Baloncesto, Kobe Bryant, quien perdió la vida tras precipitarse a tierra el helicóptero en el que viajaba.

“Los informes indican que el gran jugador de baloncesto Kobe Bryant y otras tres personas murieron en un accidente de helicóptero en California. ¡Esa es una noticia terrible!”, dijo Trump, en un mensaje difundido en su cuenta Twitter.

El exjugador de baloncesto de la NBA (National Basketball Association), Kobe Bryant, murió este domingo en California, Estados Unidos, tras registrase un accidente mientras se transportaba en su helicóptero. El deportista al parecer viajaba con otras cuatro personas que también perdieron la vida, incluyendo a su hija de 13 años, Gianna María. La aeronave perdió el control y se precipitó en una zona pedregosa.

Un grupo de excursionistas en bicicleta vio el domingo caer un helicóptero en Calabasas, entre los cañones que circundan el Oeste de Los Ángeles. La máquina perdió el control y se precipitó contra una zona pedregosa. Después, se supo que en Bryant era una de las cinco personas que iban dentro. También estaba Gianna, la mayor de sus hijas, de 13 años y que había heredado la pasión por el baloncesto de su padre, según ABC.

Los testigos dijeron que escucharon el motor del helicóptero fallar antes de que se detuviera. La causa del choque está bajo investigación.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020