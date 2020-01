La revelación de Lady Gaga que conmocionó a sus fanáticos

Caracas / Foto portada: Elamerica.- La cantante y actriz estadounidense Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida en la palestra musical como Lady Gaga, reveló los detalles sobre su salud mental en una entrevista del programa de televisión ‘Vision: Your Life In Focus’, conducido por la periodista, productora y empresaria, Oprah Winfrey.

La actriz habló sobre la salud mental y lo importante que es darle un correcto seguimiento. A propósito de su fibromialgia mencionó que vice con un constante dolor, medicada.











“La fibromialgia, para mí es un dolor más ligero; la respuesta traumática es mucho más pesada, y en realidad se siente como me sentí después de que me tiraron en una esquina después de que había sido violada repetidamente durante meses”, resaltó. “Lo interesante de esto es que descubrí, a través de la investigación neuropsíquica y mi relación con mis médicos, que la fibromialgia puede tratarse con terapia de salud mental”, afirmó Gaga.

Asimismo, destacó como consecuencia de no darle un seguimiento a la salud mental tras ser victima de abuso sexual ahora sufre un trastorno caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. «

“Fui violada repetidamente cuando tenía 19 años y también desarrollé TEPT, Trastorno de estrés postraumático. Este fue el resultado de la violación y no procesar ese trauma”, reconoció a Winfrey.









Del mismo modo, dijo que estuvo traumatizada por muchos tiempo y por distintas causas. “Sobreviví y sigo adelante. Cuando miré el Oscar, vi dolor. No sé qué entendió la gente cuando lo dije, pero yo lo entendí así”, explicó la artista para aclarar que cuando le preguntaron que veía en el premio que había obtenido, dijo que sólo veía “dolor”.

‘Vision: Your Life In Focus’ se estrenó el pasado 4 de enero con las declaraciones de Lady Gaga sobre su pasado. Asimismo, se espera que durante el transcurso del 2020 Winfrey entreviste a otras mujeres destacadas por los desafíos que han enfrentado a lo largo de su vida entre ellas está, la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama y la periodista Gayle King.

