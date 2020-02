La torre Eiffel proyectará declaraciones de amor el Día de San Valentín

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) informó este lunes que el Día de ‘San Valentín’ se proyectará en el monumento, más emblemático de París, una selección de declaraciones de amor que enviarán algunos enamorados audaces dispuestos a hacer eco de su amor.

A través de su cuenta en Twitter, la organización dio a conocer la noticia acompañando su mensaje de una fotografía de la Torre Eiffel con tonos rojos.

En el texto la organización detalló que solo seleccionarán los tweets de menos de 80 caracteres. Asimismo, los organizadores tiene previsto ejecutar otras iniciativas para que el día de los enamorados de este año sea memorable para muchos.

De acuerdo al sitio web de la organización, la SETE y sus empleados reciban cada años a los 6 millones de visitantes de la torre Eiffel, con el objetivo de mejorar el conjunto de servicios que ofrecen.

🇫🇷 Pour la #SaintValentin, je retweeterai vos plus jolis messages d'amour suivis du hashtag #EiffelinLove ! ❤️

Et pour les plus chanceux, ces déclarations seront projetées sur mon 1er étage, face Trocadéro (seuls les tweets de moins de 80 caractères seront éligibles)#tourEiffel pic.twitter.com/41BEtEIsJV

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) February 11, 2020