La UE y EE. UU. anuncian nuevas sanciones contra Rusia para presionar a Putin hacia la" paz"

Caracas / Foto: Archivo.- La Unión Europea (UE) anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia, en coordinación con las medidas impuestas un día antes por Estados Unidos. El objetivo, según explicaron las autoridades europeas, es cortar las fuentes de ingresos que financian la guerra en Ucrania y presionar al presidente Vladimir Putin a participar en negociaciones de paz.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó la decisión como un “gran avance” y una señal de unidad internacional frente a Moscú. “Lo esperábamos. Que Dios lo bendiga, funcionará. Y esto es muy importante”, expresó durante una cumbre de la UE celebrada en Bruselas, donde se presentó el nuevo paquete de sanciones.

Las medidas europeas afectan sectores clave de la economía rusa, especialmente el energético y financiero. Incluyen restricciones al petróleo y gas, sanciones a la llamada “flota fantasma” —una red de buques envejecidos que transportan crudo para evadir sanciones—, y nuevas limitaciones al movimiento de diplomáticos rusos dentro de los 27 países miembros.

Los ingresos energéticos son vitales para Rusia, ya que permiten al Kremlin financiar su maquinaria militar sin desestabilizar la moneda o disparar la inflación. Sin embargo, los medios estatales rusos minimizaron el impacto del anuncio. El tabloide pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda afirmó que las medidas “no harán la vida más fácil a Zelenski ni acercarán la paz”, mientras que la agencia RIA Novosti sostuvo que las sanciones son “dolorosas, como siempre, pero no mortales”.

El acuerdo en Bruselas tomó casi un mes de negociaciones entre los 27 países del bloque, que ya ha aplicado 18 rondas de sanciones desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Pese a las dificultades internas, los líderes europeos coincidieron en que la presión económica es una de las pocas herramientas disponibles ante el estancamiento militar y diplomático.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump había anunciado el miércoles sanciones directas contra los gigantes petroleros Rosneft y Lukoil. En declaraciones posteriores, afirmó que su plan de reunirse con Putin está “en suspenso”, al considerar que un encuentro en este momento sería “una pérdida de tiempo”.

La tensión aumentó aún más después de que Putin dirigiera ejercicios con las fuerzas nucleares estratégicas rusas, en lo que analistas interpretaron como una advertencia simbólica hacia Occidente.

Mientras tanto, los combates continúan en el terreno. En la región ucraniana de Járkov, un doble ataque con drones rusos mató a un trabajador de emergencias e hirió a cinco más. En Kiev, ocho personas resultaron heridas tras una nueva oleada de bombardeos. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber interceptado 139 drones ucranianos sobre su territorio y sobre la península de Crimea, aunque no comentó informes sobre ataques a refinerías rusas.

La guerra, que ya supera los tres años, se mantiene en un punto muerto con una línea de frente de más de 1.000 kilómetros. Los precios del petróleo subieron más de dos dólares por barril tras el anuncio de las nuevas sanciones.

Associated Press