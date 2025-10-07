Vitrina
La venezolana-mexicana Camila de la Fuente gana premio internacional de caricatura en Turquía
De la Fuente, conocida por su trabajo centrado en los derechos humanos, la justicia social y la igualdad de género, compartió la noticia en su cuenta de Instagram, donde expresó su emoción por recibir un reconocimiento que describió como “los Óscars de la caricatura”
Caracas / Foto: @camdelafu.- La ilustradora Camila de la Fuente, de nacionalidad venezolana y mexicana, fue galardonada con el premio “Empowered Girls, Empowered Women” en el Concurso Internacional de Caricaturas Aydın Doğan, celebrado recientemente en Estambul, Turquía.
“Recibí el premio ‘Empowered Girls, Empowered Women’ del concurso internacional de caricaturas Aydın Doğan en un evento increíble en Estambul. Este premio tiene 40 años de trayectoria y para mí es un gran sueño vivirlo”, escribió la artista, quien también agradeció a la fundación organizadora y al jurado por haber seleccionado su trabajo “entre tanto talento”.
Durante su estancia en Turquía, De la Fuente tuvo la oportunidad de compartir con caricaturistas de Irán, Rumanía y Turquía, además de participar en un taller de caricatura con estudiantes locales, experiencia que calificó como “súper enriquecedora”.
El concurso, organizado por la Fundación Aydın Doğan, es considerado uno de los premios más prestigiosos de Turquía en el ámbito del arte y la cultura. Desde hace más de cuatro décadas, esta institución reconoce el talento de personas e instituciones que contribuyen al desarrollo social, cultural y educativo a través de la creatividad.
“Creemos que fomentar la creatividad mejora la calidad de vida de toda la sociedad”, señala la fundación en su presentación oficial. “Educar a las futuras generaciones y animarlas a alcanzar logros ejemplares es una de nuestras principales misiones”.
Con este nuevo reconocimiento, Camila de la Fuente consolida su trayectoria internacional como una de las voces más destacadas en la ilustración.
