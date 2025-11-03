La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie

Caracas / Foto: Xinhua.- Este artículo se escribe sobre la marcha. No estaba previsto. Desde 2022 observé los primeros síntomas de lo que luego sería diagnosticado como cáncer. Honestamente, no le presté atención a esas primeras señales, pero ya en 2024, por más que hubiera aguantado, las señales de la enfermedad eran evidentes, aunque seguí con mis actividades y mi vida “normal”. En enero de 2025 comencé un intenso tratamiento que ahora está en la etapa quirúrgica. Por eso mis análisis semanales para El Cooperante tomarían un receso a partir del lunes 28 de octubre. Aspiraba -y aspiro- a regresar lo más pronto posible para proseguir con la columna semanal para el portal.

Pero siempre hay un “pero”. Aparece este sobrevenido artículo. No es para hablar de mi cáncer porque es un asunto mío, aunque soy privilegiado al contar con el apoyo de mi familia, amigos cercanos, personas que conozco -siempre pendientes- y tengo el mejor equipo médico posible.

Llevé mi cáncer sin tanto ruido. Ni siquiera durante la corta precampaña de Rosales durante las primarias y la posterior selección de Edmundo González Urrutia como candidato de la oposición, cuando los infames “batallones destroza personas y reputaciones” de la oposición Machado en tuiter, se ensañaron contra el exgobernador y su equipo. A Rosales nunca le comenté, a pesar que me decía “estás flaquísimo”. Tampoco le dije a mi familia sino cuando ya la enfermedad no la podía ocultar, a finales de 2024. Conociéndome, si Rosales hubiera quedado como candidato presidencial, seguramente hubiera seguido en la campaña y luego ver lo del cáncer. No recomiendo a nadie seguir mi camino. Mi sugerencia es que, a la primera señal, acudir al médico sin demora.

Si algo me reconcilia con el ser venezolano es justamente la vida cotidiana de las personas. Con su trabajo diario muy lejos del estereotipo del venezolano que es flojo, cómodo, etc. Estereotipo y prejuicio que existen en parte de la población. Por el contrario, tengo una opinión positiva del venezolano promedio. Por eso siempre digo “con el pueblo me las juego”. En todo momento he valorado ese sentido de responsabilidad. No es algo que me impresione por lo nuevo o que descubrí ahora en el “nacionalismo tardío” que viven sectores de Venezuela, que aprecian una nación que siempre ha estado allí, aunque no le prestaban atención. Ese aprecio por la Venezuela cotidiana lo volví a vivir la semana pasada, a propósito de mi primera operación por el cáncer.

Durante la estancia en UCI y en hospitalización la alta calidad de los profesionales de la salud me puso a pensar ¿Por qué esa calidad y lo que significa no tiene representación política? Al sentir el esmero de esos profesionales, lo que pensé fue algo como, “este es el país que sostiene Venezuela, no es el país de tuiter tan cómodo, tranquilo; todos llevan unas grandes vidas pero sin poner nada o poco que no sean unos tuits”. Tuiter no sostiene a Venezuela. En todo caso, vive de la Venezuela cotidiana.

La Venezuela de trabajo está concentrada mayormente en el sector servicios -también en sectores como manufactura y agricultura- y la salud es parte del sector servicios. Sin hacer bulla. Sin buscar protagonismo. Sin pretender por eso creerse mejor que el resto o pontificar sobre alguna superioridad moral que solo una vida cómoda desde tuiter permite hacer.

Constatar a la Venezuela de trabajo desde mi enfermedad me llevó a sacar fuerzas para escribir este análisis “político de la salud” o “la salud como dimensión política” (a lo García Pelayo con sus “fenómenos políticamente condicionados y condicionantes”).

Ese país siempre ha estado allí. Políticamente se hizo visible en 2002 cuando la lucha existencial que en Venezuela ya tiene más de 20 años -puede seguir así 20 años más, y tuiter seguirá en su gran vida como si nada- tuvo uno de sus momentos más intensos.

En mis análisis de esos años, hablaba del “pueblo como fuerza de contención” que fue factor de freno o contención frente a los excesos del chavismo y de la oposición (me importa poco si se asume una “equivalencia moral”). Los excesos de ambos sectores fueron contenidos por el pueblo que evitaron que la violencia entrara en espiral.

Esa contención se mantuvo en el tiempo. El pueblo supo evitar las trampas e ilusiones de los extremos. Empero, hoy noto la contención más débil. No por falta de convicción sino por agotamiento. Son al menos dos décadas de una lucha existencial cuyos costos están a la vista -la migración, por ejemplo- cuya responsabilidad principal recae en el chavismo por cerrar la puerta a la carta magna de 1999 y no permitir que su diseño funcionara para atenuar o canalizar -oxímoron- esa lucha existencial y hacer posible, en definitiva, a lo que el chavismo le tiene terror: la alternancia en el poder porque nunca creyó ni cree en ella, a pesar que forma parte de la estructura de la constitución.

En otros textos para El Cooperante he analizado que el gobierno tuvo una legitimidad para defenderse de ser derrocado, principalmente a partir de 2013. La respuesta fue represiva lo que restó autoridad a esa legitimidad. Hoy su historial de abusos a los DD.HH le pesa. Pudo mantenerse sin apelar a la represión, que hizo de la peor forma: tratar a opositores como enemigos sin ninguna protección constitucional. El ejecutivo buscó ser derrocado, pero debió -imperativo- mantenerse sin reprimir. Pudo haberlo hecho, pero optó por ese “estilo malandro” que hoy le pasa factura. Ese derecho a defenderse duró hasta 2020.

Para ese año, el ejecutivo derrotó la política insurreccional de la oposición que manda desde 2013, la que hoy está de vuelta con figuras representativas tipo Machado, López, Goicoechea, Smolansky. El gobierno logró la estabilidad política. Lo que denomino paz autoritaria, que a muchos indigna pero cómo la disfrutan y aprovechan para llevar sus grandes y tranquilas vidas, sin arriesgar algo o cuestionarla fuera de tuiter.

El gobierno tuvo desde 2020 hasta 2024 algo similar al “bono demográfico” pero en lo político, que no aprovechó. Nunca pensé que ese “bono político” llegaría a la alternancia, pero sí a avanzar en negociaciones con la oposición que pusieran ese tema sobre la mesa. Ni siquiera la AN elegida en 2020 fue espacio simbólico para canalizar el conflicto nacional. Un parlamento intrascendente. Ni siquiera los diputados nuevos hicieron ruido para parafrasear la famosa cita de Andrés Eloy Blanco. El sistema autoritario no aceptó nada distinto a sus reglas. Ni el más mínimo espacio de contestación institucional -fuera de las elecciones- en la AN, el sistema de justicia, ni en algún tribunal, o instancia.

El “bono político” lo vi mayormente en la gestión, en mostrar una más competente. Sin embargo, el ejecutivo se conformó con lo básico pero importante en ese momento: bajar la hiper y estabilizar el tipo de cambio. No hizo cambios profundos -ni siquiera dentro de su propia lógica- y asumió que todo estaba controlado. Que la sociedad se conformaría con la visión de la “Venezuela pequeña”, con el “Maduro way of life”. En vez de abrirse a la sociedad y aprovechar el “bono político”, dio el paso para adelantar el proyecto comunal cuyos alcances en la realidad son difíciles de precisar.

Hoy el ejecutivo se asume hegemónico. Ni siquiera con una “actualización autoritaria” sino emular las hegemonías de la región -tipo Cuba o Nicaragua- al verse como la “izquierda de verdad”: la ñangarosa, la que llegó al poder en Venezuela a través de Chávez y hoy vive su etapa burocrática tipo PRV-Ruptura -movimiento ñángara de los 60- con Maduro.

Ser una “izquierda convencional” es lo peor que al chavismo le puede pasar. Incluso sería rechazado por el “chavismo disidente”. Les aterra que les digan “socialdemócratas”. Por eso su distancia con Boric -quien no es socialdemócrata- e, incluso, con Petro o Lula. No son realmente de izquierda. Serlo es tener un discurso contra “el imperialismo” (aunque se negocia con éste). Los eternos Simon y Linda de “Las fresas de la amargura” (1970), pero en el gobierno.

De aquí que, a pesar de tantas citas y erudición para resolver la “cuadratura del círculo” -cómo apropiarse de los medios de producción para transformar a la sociedad sin violencia- terminan no en movimientos de izquierda no socialdemócrata -que La Causa R pudo ser- sino en lo tradicional: movimientos de izquierda autoritarios con alguna fachada “innovadora”. Con esa vocación de izquierda autoritaria, el chavismo ni siquiera se modernizó en su concepción de hegemonía o de las políticas públicas básicas como la salud, de la que todavía no puede hablarse en Venezuela de algo similar como hay en Francia o en las denostadas socialdemocracias que le asustan, en ese tópico.

La responsabilidad de la oposición -principalmente la insurreccional, que es la que domina desde 2013, y mandó entre 2001 y 2005- es, igualmente, cerrar la puerta a mecanismos políticos para embarcarse en la ruta en la que está ahora: “la presión y el quiebre” que excluye apelar a la carta magna. Principalmente a partir de 2014. Además, de la peor forma posible.

La violencia política puede justificarse por el cierre de las vías pacíficas, que es lo que el chavismo ha hecho con su desconocimiento cuando la oposición gana -el caso más importante el de julio de 2024, salvo mejor información por parte del CNE- o disminuirla como fue el caso del referéndum de 2007 o las parlamentarias de 2010.

Pudiendo justificar o plantearse una lucha armada o un tipo de violencia política si no quedaba otra alternativa al “lo hemos hecho todo”, la oposición que manda desde 2013 -la que habla muy fuerte, de aquí mi reclamo a que no planteó una lucha armada sino en el verbo- optó por el “by the book” de una “violencia política de baja intensidad”: disturbios y conspirar -con una que otra parada tirada como la del 30 de abril de 2019- para ver si se producía el famoso “quiebre” con el esperadísimo “pronunciamiento de los militares institucionalistas” -ya no hay militares institucionalistas, ni en los EUA, el paradigma de Huntington se desvanece en los ejércitos del mundo- y hoy solo le queda rogar a Trump para que los EUA desalojen al gobierno. Que los “boys” y los “U.S taxpayers” hagan los que los buenos venezolanos que no normalizan desde tuiter no se atreven a hacer, a cambio de la “república en venta” y la “sociedad dirigida temporalmente” por los EUA. El famoso “deal” para Trump, sea en versión chavista o en la versión Machado. Siempre habrá alguien que haga lo que me toca hacer, si se paga.

A pesar de los excesos del ejecutivo y de la oposición que manda desde 2013, la contención del pueblo se mantiene. Tampoco significa que el venezolano de la Venezuela de trabajo piense como yo desde el punto de vista político. Creo que no. Me atrevería a asegurar que está en el “que pase algo”, que los pone en la cancha de la oposición Machado, no en mi cancha.

¿Cómo reconocer a la Venezuela de la contención que todavía se mantiene, pese al agotamiento que vive? Es lo que pensaba ya consciente en UCI o en hospitalización. Si me tocara ofrecer una propuesta a la Venezuela que la mantiene de pie ¿qué le ofrecería? Le propondría, en línea con lo que esa Venezuela de la contención representa, buscar una solución política de centro al intratable conflicto político venezolano ¿Es factible? Hoy no es posible una solución política de centro para el conflicto criollo.

Por “solución política de centro” entiendo un acuerdo político gobierno-oposición con tres puntos.

Primer punto, reconocimiento mutuo entre el gobierno y la oposición en términos de igualdad. No hay rendiciones ni capitulaciones. Hay coexistencia bajo el marco de unas reglas definidas en la constitución de 1999.

Segundo punto, nueva elección. Puede ser repetir la presidencial o puede ser una mega elección tipo julio 2000.

Tercer punto, acuerdo para aceptar y funcionar acorde a la Constitución en sus elementos fundamentales que son el funcionamiento de los poderes y la estructura del Estado tanto a nivel vertical como horizontal, pero principalmente a nivel horizontal con el tema de la descentralización.

Eso es una “solución política de centro” desde Venezuela. Estoy de acuerdo con el tuit de Petro en el que escribió que su gobierno no reconoce a Maduro, pero que la solución política no pasa por bombazos o invasiones, sino que es una lograda por los venezolanos. Por nosotros, no rogando a Trump para que haga nuestro trabajo.

Pero desde la ciencia política también es nuestro trabajo. Para Leonardo Morlino en su clásico “Por qué cambian los regímenes políticos” (1980), los factores internos son los decisivos, mientras los externos coadyuvan a los cambios políticos internos.

Esta solución política de centro no es viable ahora. Estamos en el punto de máxima intensidad de la visión suma cero y de la “presión y el quiebre”. Pero la política justamente no es el arte de lo imposible sino el arte de hacer lo viable posible o lo que parece inviable hacerlo posible. Hoy no es la situación, pero puede ser.

Estamos en un suma cero en un mundo que se caracteriza por relaciones de este tipo. Como dijo en una reciente entrevista publicada por ABC, el director del Real Instituto Elcano, “El poder ya no se mide por el PIB, sino por la capacidad de coerción”, sea en las relaciones internacionales o en las relaciones domésticas.

Hoy no hay distribución de las pérdidas -suma variable- sino un ganador y un perdedor, suma cero. Es la situación de Venezuela desde 2002. La diferencia ahora es que los mecanismos de contención políticos no existen y es la fuerza bruta la que existe, sea la de la represión del Estado o la fuerza bruta del llamado a “amenazas creíbles” -el “guns-a-blazing” de Trump- al modo de “operaciones quirúrgicas” o de destrucción total para, en una triste analogía con el cáncer, “extirpar el tumor que se come a la nación”, por lo que primero hay que pasar dolor y sufrir.

Lo anterior no es nuevo. Siempre ha estado allí. La diferencia hoy es que esa visión es la que domina en la oposición. Se hizo “gobierno”. Nuevo también es el cierre de la posibilidad de una solución política de centro. Para que una propuesta de centro sea viable, se requieren dos condiciones previas, a mi modo de ver.

Una es externa y la otra doméstica, al asumir que una solución política de centro logrará la alternancia en el poder, pero en el tiempo y en el marco de una política pugnaz frente al ejecutivo.

Si Maduro no es derrocado por los EUA y se mantiene en el poder, deberá reflexionar sobre el futuro. También este asunto lo he trabajado en análisis para El Cooperante. Debe trabajar en preparar la alternancia. Pero puede no hacerlo. Puede pensar que pasó la prueba y se mantendrá en lo que hoy hace: la visión pequeña. El nombramiento de “padrinos y madrinas” para los estados y cosas así. Reciclar las mismas fórmulas de gobierno gris.

El chavismo puede decir -lo hará- ¿para qué cambiar si me ha ido bien con esa fórmula de la Venezuela pequeña, hasta derrotamos a Trump? La Venezuela pequeña que plantea un “minisatélite” pero no da agua a sus habitantes; el clásico guion de los socialismos reales, tienen armas, pero no calidad de vida; con Corea del Norte como la versión más sofisticada. El “Maduro way of life”, en definitiva. No es una democracia con vitalidad lo que el gobierno quiere sino un país resignado (y que el mundo lo acepte así). Esa será su respuesta si pasa la prueba de Trump, no abrirse o algo como, “estuvo cerca, vamos a abrir el juego político”. El suma cero lo llevará a decir: “aprieto más para no irme más nunca”.

Es probable que así sea. La hipótesis de mis análisis sobre el conflicto Venezuela-EUA es que la variable central, la variable independiente es la cohesión dentro del chavismo, no el número de barcos o aviones de los EUA el Caribe, ni el número de botes destrozados o personas asesinadas por los EE.UU. Mi hipótesis, hasta el momento, se sostiene: el chavismo está cohesionado, aunque la cantidad de “activos militares” del Norte en el Caribe es mayor. Pero la cohesión chavista mantiene el juego en suma cero. Detalle importante.

Por los momentos, lo que le queda a la oposición Machado y a sus politólogos de la “presión y el quiebre”, ahora muy famosos en tuiter, hasta hacen gala de un cinismo para dárselas “de los duros”; de los futuros NSA advisors en el gobierno de Machado, a los que no les temblará recomendar algún bombazo con “daños colaterales”, mientras se preparan a escribir sus grandes memorias seguramente apadrinadas por los notables caraqueños que respaldan a MCM; les queda algo como, “lo que pudo ser” y seguir con el juego de las “psyops” en tuiter para mantener la moral de su público el que se radicalizará más si Maduro no es tumbado, como ya se observa en el “debate sobre los normalizadores”: o demasiada confianza en que ya ganó el juego contra el gobierno o la antesala para desplazar la ira de la base de la oposición Machado cuando la “presión y el quiebre” nuevamente fracasen; “estuvimos a punto de tumbar a Maduro, pero no lo logramos porque los normalizadores…”. El sector Machado -con MCM a la cabeza- es muy hábil para nunca asumir responsabilidades y alejarse cuando las cosas están mal y aparentar que nunca participaron en sus desastres políticos sino fueron otros (hoy, los “normalizadores”).

Lo anterior, por una nota de AP que describió cómo se buscó convencer a uno de los pilotos de Maduro para que, en un vuelo, llevara al presidente (RP, del 28 de julio) a territorio donde podía ser capturado por los EUA.

Lo que me llamó la atención de la historia no es el aire de “saga a lo James Bod” sino lo majunche del diplomático norteamericano para tratar de convencer a los aviadores venezolanos de “fracturarse”.

Lo previo es uno de los problemas que tiene una salida de centro al conflicto venezolano. La crisis política venezolana la cuentan y aparentemente la hacen personas de tercera y cuarta categoría como los agentes que reseña la nota. Es todo tan chambón que al militar le dijeron que se cambiara porque “vas a ser millonario” o “puedes ser famoso”, en la lógica del gran paradigma de cierta oposición para su comprensión de las FAN, “los negocios” modelo que, también, fracasa como se vio en el caso de la nota de AP. La celebrada por “los duros” hipótesis de “los negocios”, no se sostiene.

Por cierto, me parece bien que el piloto no se haya “quebrado”. Es lo que esperaba. Lo menos que necesita Venezuela son unas FAN no cohesionadas que este tipo de acciones busca. Tan mediocre es la visión de las FAN de quienes quieren derrocar a Maduro que creen que una estructura militar es cuestión de un agente de quinto nivel de los EUA que intercambia teléfonos con un piloto, para producir un cisma castrense.

Lo peor, realmente se lo creen, alimentado en tuiter por la cofradía de “expertos en seguridad, defensa, militares, y geopolíticos” que son todo un estado mayor (del fracaso). Tan sencillo como, por ejemplo, consultar el clásico trabajo de Stephan, “Repensando a los militares en política” (1973) para comprender que una estructura militar no se aborda con tesis que si “los negocios” o diplomáticos de quinta que persiguen que algún militar se voltee. La cofradía tiene una visión tan mala de Venezuela, que cree que no hay estructuras de nada. Podrán cuestionarse -y deben, como la militar- esas estructuras, pero existen y funcionan.

La primera cosa para que una propuesta de cambio político desde centro pueda tener viabilidad es mejorar el nivel político con que se trata el caso venezolano. Poner a actores políticos de más nivel porque lo que hay es una pléyade de expertos en seguridad, en temas militares, y politólogos jugando a los “geopolíticos duros” que a lo mejor está bien para tuiter, pero que no ayudará a abordar el conflicto venezolano porque la discusión es tipo anécdota como la de los pilotos que no se voltearon o de las informaciones acerca del “inminente ataque” de los EUA a suelo venezolano, que Trump y Rubio desmintieron pero que puede ser parte de las “psyops”: negar lo que será un hecho. Trump ordenó lanzar bombas en Irán, aunque días antes había asegurado que se tomaría “15 días para estudiarlo”.

Lo primero es, entonces, elevar el nivel de análisis y el nivel político. No puede ser que los voceros sean Story o Abrams en la famosa entrevista que le hizo la BBC. Los dos hablan como si fueran “Procónsules de Venezuela”, acerca de nuestros recursos y riquezas, pero con una propiedad que pocos venezolanos se atreverían. Es tan odioso ese tono de “Procónsul” como los llamados del gobierno a quitar la nacionalidad a dirigentes políticos de la oposición. Pero esa es la lógica suma cero que hay que desmontar porque es una lógica en espiral o incremental. Ella se auto dinamiza.

Además, con una visión tan básica del conflicto político venezolano. La nota de Reuters acerca de cómo el grupo Machado construyó y aprovechó la paranoia MAGA para vender la narrativa del “tren de Aragua” convirtió el discurso político para uno de agentes de seguridad y lo político desapareció. Al jugar a los “políticos que saben tomar decisiones porque son pragmáticos”, rebajaron la comprensión del conflicto nacional y se la dieron a personas de cuarta y quinta categoría, que son los que llevan la voz cantante en redes sociales.

No es solo, entonces, lo suma cero del conflicto venezolano, sino que la narrativa quiere atrapar la conversación solo en los contenidos que la oposición Machado quiere imponer, que si los “malandros”, la “corporación criminal”, sus cuentos de hace años. Hay que salir de esto y, al menos, volver al lenguaje de las transiciones políticas. Por lo mínimo, “manque sea”. Ahora sí se requieren politólogos de verdad-verdad, y no académicos-creíbles-hace hilos cercanos a la oposición Machado, pero no lo dicen para no perder la “credibilidad” que un PhD otorga.

A lo anterior se suma que en la política de hoy no hay personalidad. Tener personalidad en política no es buscar aplausos. Recientemente, la exsecretaria de prensa de Biden, Karine Jean-Pierre publicó sus memorias. La noticia es que se declara “independiente” porque vio cómo el partido demócrata “traicionó y abandonó a Biden” y no tuvo, tampoco, capacidad para comunicar los logros de la administración del expresidente quien tiene cáncer.

El libro generó una avalancha de críticas en contra de Jean Pierre. No he leído, hasta ahora, alguna opinión favorable. Se puede cuestionar que el libro pida algo como una “lealtad a ciegas” y no personalidad, justamente lo que ella reclama. Pero esto es ya otro debate o artículo: la política ¿personalidad o lealtad?

Lo cierto es que el texto de Jean-Pierre no me molesta porque cuando sucedió el desastroso para Biden debate con Trump, causó tal miedo en redes sociales que el encuentro en TV marcó la suerte del expresidente. Pero me quedó la misma percepción que a Jean-Pierre ¿La persona o el partido? ¿Country or party? Que se usó en las presidenciales de 2000 para justificar que Gore no reclamara el reconteo luego que la SCOTUS lo negara. Ciertamente es el partido y no la persona. Betancourt sacrificó a su compañero Prieto en AD. Está bien. Un partido no es una persona. Los demócratas no debían lealtad ciega a Biden ¿No es lo que se critica a los republicanos con Trump?

Si había que sacarle el cuerpo a Biden, había que hacerlo no a sus espaldas o desde tuiter con influencers tipo George Clooney. Si Biden no lo permitía -porque era terco- tal vez hubiera sido más honesto decírselo en privado, pero no ir con la corriente o ceder al pánico de tuiter por un desastre de debate. Lo que pasó es que tuiter tomó el liderazgo de la discusión demócrata y al expresidente le fueron sacando el cuerpo, que lo aisló más, incluso de Harris como ésta dejó ver en sus también memorias de la campaña de 2024.

Hoy lo que hay es una política que se maneja desde tuiter por personas cuya única experiencia política fue ver GOT o HOC, y asumen que escriben la próxima temporada de su particular épica que será llevada a la gran pantalla por Marvel.

El “debate” sobre una frustrada entrada en Wikipedia acerca de algo que llaman “normalizadores” -quien la hizo, “quiso hacer una gracia, pero le salió una morisqueta”, aunque por mí, que hagan todas las entradas que quieran y una “Normalizarpedia” si les place; mientras cierta oposición no tenga su lucha armada, también “normalizará”, luego, parafraseando a Havel, “todos normalizamos”- puede ser una evidencia del nivel básico en que está la discusión sobre el conflicto político venezolano. Al menos en redes sociales. Políticos se dejan acomplejar por este mediocre nivel y he notado a algunos que dicen ser socialdemócratas, por ejemplo, dejarse cautivar por la “narrativa Marvel”. Está bien que “el cambio es necesario” o “anotarse a ganador” pero para cambiar, también, hay que tener personalidad.

Mientras el nivel político en actores y contenidos no mejore, el conflicto venezolano será sin solución de continuidad. Hay que tratar de superar el reciclaje de los “former algo” (CIA, DEA, FBI, etc) que llena la discusión de tuiter y son los invitados hasta en la sopa en los medios de la oposición Machado, o los que hacen méritos para ser “creíbles” jugando a los “duros de la política” o a “los realistas” (cómodamente desde Madrid, Bogotá, Berlín, Santiago, o Buenos Aires, claro, ningún Falke a la vista sino Iwos Jimas pero no con ellos ni ellas a bordo). Es imperativo buscar algo mejorcito. Un nivel menos bellaco si es posible, si se quiere que el conflicto político venezolano tenga solución.

Lo segundo. Lo he trabajado más en mis artículos para El Cooperante. Tener una estructura política, sea partido o movimiento, preferentemente el primero.

Construir una estructura política que tenga un trabajo constante, no cada cierto tiempo y que no se limite a tuiter. En todo caso, la red es la expresión de una política y de un trabajo político, pero no al revés. La red coadyuva, pero la política orienta.

Capriles ofreció unas palabras el 29 de octubre. Me parece que van bien porque buscan empujar una narrativa alternativa que puede ser la tradicional de “los problemas de la gente”, pero dado el nivel suma cero venezolano, esa narrativa puede ser toda una novedad.

Frente a la narrativa que construye todo como “organización criminal” que paraliza e inhibe, y es el ecosistema en donde reinan los “guardianes de la libertad” de cierta oposición para imponer la “normalidad de su espiral del silencio” y tener a todo el mundo controlado -para que Trump vea la “gran unanimidad” y autorice el ataque- con la idea que si no hablas del falso positivo del “cartel de los soles” o del “narcorégimen” ya eres cómplice o “normalizador”, entonces, hablar sobre los “problemas de la gente” hace contraste y es novedoso. Se sale de los contenidos “normalizados” de la “corporación criminal”, políticamente ineficaces porque el ejecutivo sigue allí.

Lo dicho por el exgobernador de Miranda tiene que ser permanente no solo en el verbo sino como estructura y trabajo político, la que permanentemente toque esos asuntos. Estructura conformada por personas. Hasta Obama se dio cuenta que debe responder a todo lo de Trump. De un bajo perfil, el expresidente ahora tiene un perfil político alto al luchar por lo que cree. Ahora está en campaña por candidatos demócratas. Sabe Obama que, si calla o no es constante en su mensaje, la narrativa MAGA lo llenará todo como sucede en Venezuela. La narrativa de la oposición Machado busca acaparar todo el espacio político como la legítima y la que tiene entidad moral, son pena de “aumentar los costos” para quienes discrepen de esta mediocre y nada política -y menos politológica- narrativa de “los duros de la política”.

También la narrativa es campo de la lucha por la hegemonía dentro de la oposición. Por eso la ferocidad de los “batallones destroza personas y reputaciones” de la oposición Machado en tuiter, porque su suma cero no puede permitir un relato alternativo. Busca aplastar cualquier posibilidad, pero tiene un problema: no está en Venezuela sino en tuiter.

La oposición que está en Venezuela y es de centro, debe salir de tuiter e ir a la Venezuela de trabajo. Es posible hacer oposición aún en un sistema autoritario como sugiere Huneeus (2016) al examinar el papel de la oposición -concretamente la DC- durante el gobierno autoritario de Pinochet.

Lo anterior pasa por tener consistencia y no sé si Capriles la tenga porque no es persona que crea en estructuras. Ahora a lo mejor sí cree más en una estructura política. Parte de su drama político es que fue dos veces candidato a la presidencia, con una importante votación, pero no construyó una estructura política equivalente a sendos logros. Prefirió ser “el muchacho que era al político que pudo ser” (y que tal vez pueda ser si se lo propone y trabaja para lograrlo).

Le faltó esa maña que le sobró a los políticos de antes acerca de la necesidad de construir una estructura política que no es un equipo de asesores, de amigos, de compañeros, de notables que discuten, sino una estructura nacional sembrada de carne y hueso con doctrina e ideas, que haga un trabajo político en el tiempo.

No es una fórmula novedosa, pero se necesita ahora para contrastar con el gobierno en todos los temas de manera pugnaz o menos pugnaz, al ser una oposición no insurreccional (que no es lo mismo que una oposición leal, que no se da en un sistema autoritario, véase Juan Linz), y que sea una oposición nacional pero pugnaz, con los costos que eso implique dentro de un sistema autoritario.

Es el trabajo pendiente y pienso los partidos de centro dentro de Venezuela están llamados a hacerlo. Son los partidos con los que me identifico, pero los veo dormidos. Abúlicos. Todo el mundo está a la espera “que pase algo” mientras llevan sus vidas en la red y en la realidad. No hay iniciativa, solo esperar por Trump, en la idea que todos “van a cobrar” en la próxima repartición política.

Hay que tomar la iniciativa y construir el centro y respeto político, como alternativa para salir del suma cero. De ahí, pensar cómo se logra el cambio de gobierno, pero desde una oposición nacional con fuerza y con un discurso que tomará tiempo porque todo lo trabajado por la oposición, se perdió.

Esta es la reflexión causada por mi primera cirugía por el cáncer, al ver el comportamiento de los profesionales de la salud que me atendieron. Personas que quieren un cambio político de verdad pero que, al mismo tiempo, eso no les impide poder ejercer su tarea y hacerla bien. El mensaje para los políticos de centro es que hay darle vida al centro social de esa Venezuela cotidiana con una estructura que tenga fuerza y que tenga personalidad política. Toca una política responsable y decente, y construir a partir de sendas capacidades, que la Venezuela de trabajo revela todos los días en su cotidianidad. Que mejor reconocimiento a esa Venezuela que ese: tener una política responsable y decente.







